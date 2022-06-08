Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)
Курорт Сєдово, що який вважається "єдиним курортом ДНР", продовжує зазивати відпочиваючих, незважаючи на те, що знаходиться він зовсім недалеко від зруйнованого Маріуполя. Нещодавно селище і зовсім закрили, так як тих, хто працював на КПП курорту, забрали на війну, але "еліту" все одно пускають.
Читайте в матеріалі нижче, що там зараз відбувається.
Незважаючи на заборону в'їзду, місцеві жителі пропонують "доступ до моря" і житло в приватному секторі.
Є умови і краще:
Фото: t.me/sedovo
Сєдово знаходиться неподалік від зруйнованого Маріуполя:
Скріншот: map.edopomoga.gov.ua
Місто закрили, але "еліту" пускають
Цікаво, що оголошення про здачу житла для курортників і далі спливають в місцевих Telegram-каналах, хоча місто офіційно і закрили з 1 червня по 1 липня.
Причина тому, нібито через труднощі з організацією реєстрації в'їзду на блокпосту (саме так, в'їзд в "ДНРівський" курорт був за перепустками і раніше).
"Особовий склад, який займався цією роботою в минулі роки, зараз задіяний на Маріупольському напрямку. Для проведення заходів з фільтрації громадян з "звільнених територій", - повідомили в місцевому пабліку.
Втім, як пишуть в мережі "самок ментів" погрітися на пляжі все ж пускають.
У мережі жартують, що для росіян відпочинок, коли поруч спливають трупи - в межах норми.
Хоча для будь-якої адекватної людини засмагати на пляжі в зоні бойових дій - нонсенс.
А ось так пляж Сєдово виглядав ще рік-два тому:
Фото: facebook.com
Раніше ми писали, що окупанти мають намір на руїнах Маріуполя облаштувати "курорт".
Також повідомлялося, що буде з курортним сезоном в Одесі та області.