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Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

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Середа 08 червня 2022 16:44
Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото) Колаж РБК-Україна: окупанти оголосили про початок курортного сезону біля зруйнованого Маріуполя
Автор: Світлана Мащенко

Курорт Сєдово, що який вважається "єдиним курортом ДНР", продовжує зазивати відпочиваючих, незважаючи на те, що знаходиться він зовсім недалеко від зруйнованого Маріуполя. Нещодавно селище і зовсім закрили, так як тих, хто працював на КПП курорту, забрали на війну, але "еліту" все одно пускають.

Читайте в матеріалі нижче, що там зараз відбувається.

Незважаючи на заборону в'їзду, місцеві жителі пропонують "доступ до моря" і житло в приватному секторі.

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

Є умови і краще:

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

Фото: t.me/sedovo

Сєдово знаходиться неподалік від зруйнованого Маріуполя:

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

Скріншот: map.edopomoga.gov.ua

Місто закрили, але "еліту" пускають

Цікаво, що оголошення про здачу житла для курортників і далі спливають в місцевих Telegram-каналах, хоча місто офіційно і закрили з 1 червня по 1 липня.

Причина тому, нібито через труднощі з організацією реєстрації в'їзду на блокпосту (саме так, в'їзд в "ДНРівський" курорт був за перепустками і раніше).

"Особовий склад, який займався цією роботою в минулі роки, зараз задіяний на Маріупольському напрямку. Для проведення заходів з фільтрації громадян з "звільнених територій", - повідомили в місцевому пабліку.

Втім, як пишуть в мережі "самок ментів" погрітися на пляжі все ж пускають.

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

У мережі жартують, що для росіян відпочинок, коли поруч спливають трупи - в межах норми.

Хоча для будь-якої адекватної людини засмагати на пляжі в зоні бойових дій - нонсенс.

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

А ось так пляж Сєдово виглядав ще рік-два тому:

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

Фото: facebook.com

Раніше ми писали, що окупанти мають намір на руїнах Маріуполя облаштувати "курорт".

Також повідомлялося, що буде з курортним сезоном в Одесі та області.

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