Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів

Така феноменальна схильність рашистів до "прикрого самогубства" на цьому військовому аеродромі вже оспівана в сучасній народній творчості - в мережі з'явилася маса нових яскравих мемів.

Українські військові розгромили техніку російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном... вже ушосте .

Добірку ілюстрацій про Дні бабака у загарбників у Чорнобаївці дивіться в матеріалі нижче.

Про крайній випадок нанесення захисниками України ударів по силах окупантів у цьому населеному пункті 19 березня вночі сповістив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який супроводив пост у Facebook кумедною тематичною картинкою.

Незабаром в коментарях користувачі мережі стали активно розвивати тему, ділячись все новими і новими мемами, а також іронізуючи над унікальною військовою "хитрістю" військ рф - скорочувати боєприпаси ЗСУ, підставляючи під удари свою живу силу, техніку та авіацію.

Військові меми про Чорнобаївку (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Нагадаємо, що спочатку ударом "Байрактара" наприкінці лютого була знищена колона окупаційних військ у Чорнобаївці... Через кілька днів "паузи" інтервенти знову там засвітилися, і знову отримали по зубах.

Українці висміюють окупантів у мемах про Чорнобаївку (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Вже 7 березня бійці ЗСУ знищили на цьому аеродромі 30 ворожих вертольотів, плюс живу силу і техніку. Але, ймовірно, в інтервентів вибуховою хвилею знову знесло пам'ять, і незабаром українські військові продовжили "дерашизацію" Чорнобаївки.

У мережі з'являються меми про окупантів у Чорнобаївці (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

До слова, незадовго до шостого удару по силах противника в Чорнобаївці в мережі з'явилося відео, як загарбники забирали звідти свої гелікоптери. Зараз залишається лише здогадуватися - чи був це "обманний" маневр, чи окупанти знову "заблукали"...