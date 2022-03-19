ru ua
Сб, 19 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів

Новость на русском →
Чорнобаївка, Субота 19 березня 2022 12:35
Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів Фото: збита російська військова авіація (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові розгромили техніку російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном... вже ушосте.

Така феноменальна схильність рашистів до "прикрого самогубства" на цьому військовому аеродромі вже оспівана в сучасній народній творчості - в мережі з'явилася маса нових яскравих мемів.

Добірку ілюстрацій про Дні бабака у загарбників у Чорнобаївці дивіться в матеріалі нижче.

Про крайній випадок нанесення захисниками України ударів по силах окупантів у цьому населеному пункті 19 березня вночі сповістив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який супроводив пост у Facebook кумедною тематичною картинкою.

Незабаром в коментарях користувачі мережі стали активно розвивати тему, ділячись все новими і новими мемами, а також іронізуючи над унікальною військовою "хитрістю" військ рф - скорочувати боєприпаси ЗСУ, підставляючи під удари свою живу силу, техніку та авіацію.

Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів

Військові меми про Чорнобаївку (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Нагадаємо, що спочатку ударом "Байрактара" наприкінці лютого була знищена колона окупаційних військ у Чорнобаївці... Через кілька днів "паузи" інтервенти знову там засвітилися, і знову отримали по зубах.

Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів

Українці висміюють окупантів у мемах про Чорнобаївку (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Вже 7 березня бійці ЗСУ знищили на цьому аеродромі 30 ворожих вертольотів, плюс живу силу і техніку. Але, ймовірно, в інтервентів вибуховою хвилею знову знесло пам'ять, і незабаром українські військові продовжили "дерашизацію" Чорнобаївки.

Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантівДивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів

У мережі з'являються меми про окупантів у Чорнобаївці (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

До слова, незадовго до шостого удару по силах противника в Чорнобаївці в мережі з'явилося відео, як загарбники забирали звідти свої гелікоптери. Зараз залишається лише здогадуватися - чи був це "обманний" маневр, чи окупанти знову "заблукали"...

Раніше з'явилося епічне відео, як російський спецназ панікує при попаданні в засідку українських військових.

А також розповідали про те, що під Херсоном місцеві жителі розбили частину колони окупантів самостійно.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонская область Війна Росії проти України
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів