Дивіться, як російський спецназ панікує при попаданні в засідку ЗСУ: епічне відео

Як повідомляє експерт, на кадри відео потрапили саме військові спецназу Росгвардії.

Вони почали в паніці кидати свої вантажівки, які не здатні були дати їм захист і сховалися за МТ-ЛБ, щоб сховатися від куль.

"Багато з вантажівок, які Росгвардія використовує в Україні, не броньовані, що не ідеально для будь-яких військових дій", - уточнив Роб Лі.

Video reportedly of Rosgvardia Spetsnaz responding to contact on February 24 behind an MT-LB. Many of the trucks Rosgvardia is using in Ukraine are unarmored, which isn’t ideal for a conventional conflict. https://t.co/Ebxp1AxWoa pic.twitter.com/D8sjbL2jjb