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Смотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов

Новина українською →
Чернобаевка, Суббота 19 марта 2022 12:35
Смотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов Фото: сбитая российская военная авиация (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные разгромили технику российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном... уже в шестой раз.

Такая феноменальная склонность рашистов к "прикрому самогубству" на этом военном аэродроме уже воспета в современном народном творчестве - в сети появилась масса новых ярких мемов.

Подборку иллюстраций о Днях сурка у захватчиков в Чернобаевке смотрите в материале ниже.

О крайнем случае нанесения защитниками Украины удара по силам оккупантов в этом населенном пункте 19 марта ночью оповестил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который сопроводил пост в Facebook забавной тематической картинкой.

Вскоре в комментариях пользователи сети стали активно развивать тему, делясь все новыми и новыми мемами, а также иронизируя над уникальной военной "хитростью" войск рф - сокращать боеприпасы ВСУ, подставляя под удары свою живую силу, технику и авиацию.

Смотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов

Военные мемы о Чернобаевке (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Напомним, что сначала ударом "Байрактара" в конце февраля была уничтожена колонна оккупационных войск в Чернобаевке... Спустя несколько дней "паузы" интервенты снова там засветились, и опять получили по зубам.

Смотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов

Украинцы высмеивают оккупантов в мемах о Чернобаевке (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Уже 7 марта бойцы ВСУ уничтожили на этом аэродроме 30 вражеских вертолетов, плюс живую силу и технику. Но, вероятно, у интервентов взрывной волной снова снесло память, и вскоре украинские военные продолжили "дерашизацию" Чернобаевки.

Смотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантовСмотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов

В сети появляются мемы об оккупантах в Чернобаевке (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Кстати, незадолго до шестого удара по силам противника в Чернобаевке в сети появилось видео, как захватчики увозили оттуда свои вертолеты. Сейчас остается только догадываться - был ли это "обманный" маневр, или оккупанты снова "заблудились"...

Ранее появилось эпическое видео, как российский спецназ паникует при попадании в засаду украинских военных.

А также рассказывали о том, что под Херсоном местные жители разбили часть колонны оккупантов самостоятельно.

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