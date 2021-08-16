Дивіться, як змінювався Київ протягом 30 років: знакові місця на яскравих фото
За 30 років незалежності України столиця пережила низку метаморфоз. Київ обріс сучасними будівлями, ТРЦ, житловими комплексами, станцій метро стало набагато більше. До нового Майдану ми насилу, але вже звикли за два десятиліття, а ось Зоопарк все ще дивує зовнішнім виглядом після реконструкції.
Як змінилися найбільш знакові місця серця України - читайте і дивіться нижче в нашому матеріалі.
Грандіозна реконструкція Майдану в 2001 році
Головну площу країни до осені 1991 року "прикрашав" величезний пам'ятник Леніну. Його знесли ще в жовтні, а ось масштабну реконструкцію Майдану провели лише в 2001-2002 роках.
Фото: Демонтаж пам'ятника Леніну на Майдані (Олена Насірова)
Тоді кияни сильно лаяли мера Омельченка за те, що він "понівечив" центр Києва. Монумент Незалежності, відкритий до десятої річниці в 2001-му році, як тільки не називали - "Муха на паличці", "Баба Галя", "Бабка", "Українка, що відлітає в Канаду"...
Фото: Монумент Незалежності на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)
А ось пам'ятнику Архангелу Михайлу, встановленому в іншому кінці Майдану за фонтанами, в народі присвоїли звання "Бетмена". Мабуть, за темний колір і войовничий вигляд.
Фото: Пам'ятник Архангелу Михайлу (wikipedia)
Фото: Майдан в останні дні СРСР ("Мій Київ")
Перший ТЦ в Києві з'явився 20 років тому
Після реконструкції Майдану в Києві з'явився перший торговий центр, та ще й під землею. 25 травня 2002 року в рамках святкування Дня міста мер Києва Олександр Омельченко урочисто перерізав червону стрічку першого професійного ТЦ в Україні - "Глобуса".
З тих пір ТЦ стали відкривати масово. На сьогодні торгових і торгово-розважальних центрів в столиці близько п'ятдесяти. Найвідоміші: Blockbuster Mall, Ocean Plaza, Dream Town, Lavina Mall, RiverMall, Караван, SkyMall і багато багато інших.
Фото: ТРЦ Ocean Plaza біля метро "Либідська"
З'явилися нові станції метро
Коли Україна була проголошена незалежною, "зелена" гілка метро (Сирецько-Печерська лінія) була ще на етапі будівництва. Нові станції відкривалися з 1991 по 2008 - й рік - розширюючись в обидві сторони. Тепер ця лінія з'єднує мікрорайон "Сирець" на Правому березі і "Червоний хутір" на Лівому.
У 2003 році відкрили нові станції на "червоній гілці" - "Академмістечко" та "Житомирська".
А з 2010 по 2013-й "синя" гілка просунулася вглиб Голосіївського району, вирішивши багаторічні проблеми з трафіком. До кінцевої (до 2010-го) "Либідської" додалося ще шість станцій.
До кінця 2021 року київська влада обіцяє продовжити "зелену" гілку станціями "Мостицька" і "Проспект Правди".
Фото: Схема метро Києва 1991 і 2021 років (tov-tob.livejournal.com, wikipedia)
Масштабне відновлення храмів
У 1999-му році було закінчено будівництво Михайлівського Золотоверхого монастиря на однойменній площі. Власне, його відновлювали за старими фото і кресленнями. Адже в 1930-х монастир був зруйнований більшовиками.
А трьома роками раніше поруч з храмом на площі з'явився зруйнований в 1919-1923-му роках пам'ятник княгині Ользі, Апостолу Андрію, Кирилу і Мефодію.
Фото: Михайлівський Золотоверхий монастир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Пам'ятник Ользі, Апостолу Андрію, Кирилу і Мефодію (wikipedia)
Також в 2000-му році був відбудований зруйнований під час окупації Києва в 1941-му році Успенський собор Києво-Печерської Лаври.
Фото: Успенський собор (wikipedia)
Реконструкція "Олімпійського" до Євро-2012
У 2012-му році Україні випала честь приймати Чемпіонат Європи з футболу. До цієї події осучаснили головний столичний стадіон, який зараз носить назву Національний спортивний комплекс (НСК) "Олімпійський".
Цікаво, що у 2023-му році стадіону виповниться вже сто років.
Фото: Як виглядав стадіон до "перебудови" і після неї (retroua, Віталій Носач, РБК-Україна)
Ребрендинг Київського зоопарку
Київський зоопарк прямо зараз знаходиться в процесі ребрендингу. У травні 2020-го року його відкрили після ремонту, але роботи всередині тривають.
Тепер інакше виглядає нова вхідна група з площею і новими приміщеннями. З'явився універсальний вольєр для тварин і птахів, озера з японськими золотими рибками, облаштували алеї і проходи.
А скульптури левів і зубра, створені Юрієм Рубаном в 1968 році, які були символом зоопарку багато десятиліть, відновила дочка творця і її чоловік. Старі фігури, на жаль, були непридатні для реконструкції.
Гостей на вході нині зустрічає величезний різнокольоровий жираф, а левів і зубра (тепер вони в бронзі) перемістили в інше місце.
Фото: Сучасний і колишній вхід в зоопарк (wikipedia)
Фото: Відновлена фігура зубра (zoo.kiev.ua)
Так виглядав вхід в зоопарк раніше.
Фото: wikipedia
Бонус
Погляньте також на архівні знімки 1992 року, зроблені фотографом Дмитром Віленським.
Фото: Київ, 1992 рік (facebook.com/Старі фото Києва)
Раніше ми писали про знакові фільми, які змінили Україну.