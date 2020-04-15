Де і коли дивитися богослужіння на Великдень по телевізору: з'явився графік

Великдень 2020 через карантин в Україні святкуватимуть по-особливому. Українців закликають залишатися вдома і дивитися богослужіння в інтернеті чи по телевізору. На яких каналах будуть вести прямі трансляції зі святкової літургії - у матеріалі Styler.

Відзначимо, що в ПЦУ вже закликали парафіян залишатися вдома, Українська греко-католицька церква (УГКЦ) також стимулює своїх парафіян залишатися вдома - в храми зможуть увійти лише священнослужителі, хор і ті, хто потрібен для трансляції. А ось в УПЦ МП заявили, що богослужіння для парафіян все ж таки проведуть, але на вулиці - на прихрамовій території.

На Telegram-каналі "Zelenskiy / Official" з'явився графік трансляцій великодніх літургій. Шість українських телеканалів покажуть трансляції трьох православних церков - ПЦУ, УПЦ МП і УГКЦ.

"Ви зможете подивитися трансляцію богослужінь із всіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включаючи регіональні", - йдеться в повідомленні.

Українська греко-католицька церква

Пасхальне богослужіння УГКЦ покажуть ICTV і UA:Перший. Трансляція буде проходити з 7:30 до 11:30.

Православна церква України

Святкову літургію ПЦУ покажуть 1+1 і UA:Перший. Її можна буде подивитися в ніч на 19 квітня - з 23:30 до 3:00.

Українська православна церква

Телеканали Україна і Інтер з 23:30 до 3:00 у ніч на 19 квітня транслюватимуть богослужіння УПЦ МП.

Графік богослужінь на Великдень 2020 (фото: Zelenskiy/Official)

Раніше ми писали, яким категоріям українців заборонено відвідувати церкву під час карантину.