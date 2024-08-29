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Смешнее "Симпсонов". 7 "взрослых" мультсериалов, которые станут вашими любимыми

Четверг 29 августа 2024 19:50
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Смешнее "Симпсонов". 7 "взрослых" мультсериалов, которые станут вашими любимыми Мультсериалы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие смотрели "Симпсонов" - мультсериал для взрослых, который невозможно смотреть без смеха. И если вы любите черный юмор, то точно обрадуетесь, ведь есть немало похожих "нарисованных" ситкомов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 мультсериалов, которые заставят забыть о плохом настроении.

"Американский Папаша"

В этом мультсериале есть все - черный юмор, история о семье и даже пришелец. Сюжет не только не стоит на месте, а часто подбрасывает новых героев и очень смешные ситуации.

"Семьянин"

Культовый мультик о семье Гриффинов, в которой каждый ее член - яркий и особенный персонаж. Вы будете много смеяться и сможете забыть о плохом настроении, ведь эта семейка не оставит ни одного шанса на грусть.

"Шоу Кливленда"

А этот сериал стоит смотреть после "Семьянина", ведь он - об одном из персонажей первого мультика. Кливленд Браун оказался настолько забавным, что для него создали новую "Вселенную", и получилось очень смешно.

"Южный парк"

Золотая классика - мало кто не слышал об этом мультике. Но если вы его еще не смотрели - самое время погрузиться в мир юмора и приключений. Главные персонажи не дадут вам думать о чем-то другом, этот сериал действительно "затягивает".

"Футурама"

Если вы ищете мультсериал, который можно очень долго смотреть - вы его нашла. "Футурама" точно не надоест, ведь эта история очень смешная и динамическая.

"Бриклберри"

А этот мультик не стоит смотреть людям, которые не любят очень-очень черный юмор. Когда говорят, что от шутки темнеет в глазах, это о "Бриклберри". Держите детей подальше от экранов - некоторые эпизоды только для взрослых.

"Полиция Парадайз"

Еще один смешной и взрослый мультик, который заставит улыбнуться и отвлечься. Не ищите глубоких смыслов, просто наслаждайтесь шутками и юмором, ведь это действительно может поднять настроение.

К слову, недавно мы называли 7 интересных сериалов, которые можно "проглотить" за один вечер.

Кроме этого, уже появилась подборка фильмов, которые помогут влюбиться в эту жизнь.

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