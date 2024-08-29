Смешнее "Симпсонов". 7 "взрослых" мультсериалов, которые станут вашими любимыми
Многие смотрели "Симпсонов" - мультсериал для взрослых, который невозможно смотреть без смеха. И если вы любите черный юмор, то точно обрадуетесь, ведь есть немало похожих "нарисованных" ситкомов.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 мультсериалов, которые заставят забыть о плохом настроении.
"Американский Папаша"
В этом мультсериале есть все - черный юмор, история о семье и даже пришелец. Сюжет не только не стоит на месте, а часто подбрасывает новых героев и очень смешные ситуации.
"Семьянин"
Культовый мультик о семье Гриффинов, в которой каждый ее член - яркий и особенный персонаж. Вы будете много смеяться и сможете забыть о плохом настроении, ведь эта семейка не оставит ни одного шанса на грусть.
"Шоу Кливленда"
А этот сериал стоит смотреть после "Семьянина", ведь он - об одном из персонажей первого мультика. Кливленд Браун оказался настолько забавным, что для него создали новую "Вселенную", и получилось очень смешно.
"Южный парк"
Золотая классика - мало кто не слышал об этом мультике. Но если вы его еще не смотрели - самое время погрузиться в мир юмора и приключений. Главные персонажи не дадут вам думать о чем-то другом, этот сериал действительно "затягивает".
"Футурама"
Если вы ищете мультсериал, который можно очень долго смотреть - вы его нашла. "Футурама" точно не надоест, ведь эта история очень смешная и динамическая.
"Бриклберри"
А этот мультик не стоит смотреть людям, которые не любят очень-очень черный юмор. Когда говорят, что от шутки темнеет в глазах, это о "Бриклберри". Держите детей подальше от экранов - некоторые эпизоды только для взрослых.
"Полиция Парадайз"
Еще один смешной и взрослый мультик, который заставит улыбнуться и отвлечься. Не ищите глубоких смыслов, просто наслаждайтесь шутками и юмором, ведь это действительно может поднять настроение.
К слову, недавно мы называли 7 интересных сериалов, которые можно "проглотить" за один вечер.
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