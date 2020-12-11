Всі сміються з відео, де дівчинка "дрифтує" на Андріївському узвозі

У Києві крижаний дощ перетворив вулиці на справжній каток. А ожеледь спровокувала у свою чергу масу аварій і заторів у столиці. Люди насилу пробираються по вулицях, а не впасти практично не можливо.
Але є і дуже кумедні відеоролики, на яких показують крижаний апокаліпсис. Наприклад, відео з дитиною на Андріївському узвозі. Його опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook і дуже смішно підписали.
"А сьогодні по Андріївському узвозу не всі можуть гуляти, вірніше гуляти можуть не лише всі, мало хто може це робити", - підписали ролик в стилі цитат мера Києва Віталія Кличка.
У коментарях під відео почався справжній резонанс, одні пишуть, що це дуже смішно, інші впевнені, що дитину дуже шкода і ніхто не прийшов на допомогу до дівчинки.
До речі, там же в коментарях знайшлися батьки дівчинки. Вони впізнали її і написали, що це їхня донька Маша.
Як ми раніше писали, мережу підірвали забійні відео столичної ожеледиці.
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