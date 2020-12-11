Всі сміються з відео, де дівчинка "дрифтує" на Андріївському узвозі

У мережі сміються з відео "дріфту" дитини на льоду в Києві (колаж РБК - Україна)

У Києві крижаний дощ перетворив вулиці на справжній каток. А ожеледь спровокувала у свою чергу масу аварій і заторів у столиці. Люди насилу пробираються по вулицях, а не впасти практично не можливо.

Але є і дуже кумедні відеоролики, на яких показують крижаний апокаліпсис. Наприклад, відео з дитиною на Андріївському узвозі. Його опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook і дуже смішно підписали.

"А сьогодні по Андріївському узвозу не всі можуть гуляти, вірніше гуляти можуть не лише всі, мало хто може це робити", - підписали ролик в стилі цитат мера Києва Віталія Кличка.

У коментарях під відео почався справжній резонанс, одні пишуть, що це дуже смішно, інші впевнені, що дитину дуже шкода і ніхто не прийшов на допомогу до дівчинки.

Приблизно так я гуляла сьогодні з собачкою. Собачка нічого, у неї 4 лапи, я практично повзком.

Бідна дитина, і ніхто не допоміг, ну як так! Аж сльози на очах. Шкода мене не було поруч, я б допомогла або разом каталися, але не пройшла мимо.

А повзла б на четвереньках і далі, може куди треба було і доповзла б.

Так комунальні служби Києва знову зима застала на "гарячому". Альо як повідомляють підлеглі Кличко вийшло на дороги більше 300 одиниць прибиральної техніки ще з 1 годині ночі.

До речі, там же в коментарях знайшлися батьки дівчинки. Вони впізнали її і написали, що це їхня донька Маша.

Це наша донечка Маша! Вона йшла з будинку творчості, була на Співаночці і рукоділлі.

Як ми раніше писали, мережу підірвали забійні відео столичної ожеледиці.