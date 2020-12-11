ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Київ "на ковзанах": мережу підірвали забійні відео столичної ожеледиці

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 09:01
Київ "на ковзанах": мережу підірвали забійні відео столичної ожеледиці
У Києві крижаний дощ перетворив місто на ковзанку (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжній каток. Це призвело до численних аварій і заторів на дорогах. Жителі столиці і очевидці публікують в соцмережах смішні, але водночас небезпечні, відео справжнього "льодового апокаліпсису".

Увечері 10 грудня на парковці одного з ТРЦ на льоду маршрутку занесло. Про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Український дріфт крутіше Токійського, у нас дріфтують навіть маршрутки", - підписав відео автор публікації.

Ситуація на Андріївському узвозі нагадує фільми з каскадерами.

"А сьогодні по Андріївському узвозу не всі можуть гуляти, вірніше гуляти можуть не лише всі, мало хто може це робити", - підписали відео на сторінці Києва Оперативного.

Кияни повідомляють про безліч аварій за участю громадського транспорту і не тільки.

"Не довго музика грала..".Маршрутка, яка дріфтувала на паркувальному майданчику влетіла в іншого дріфтера. Ну, на це варто було очікувати...", - підписали ролик про зіткнення двох маршруток.

Деякі українці іронізують, що ситуація з ожеледицею хороша для тих, хто хотів спробувати фігурне катання та хокей. Дійсно, деякі жителі столиці стали на ковзани.

Багато людей жартують, що Київ перетворився на льодову арену.

Як ми раніше писали, в Києві ожеледь призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київгололедица

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся