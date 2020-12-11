Київ "на ковзанах": мережу підірвали забійні відео столичної ожеледиці

У Києві крижаний дощ перетворив місто на ковзанку (фото: РБК-Україна)

У Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжній каток. Це призвело до численних аварій і заторів на дорогах. Жителі столиці і очевидці публікують в соцмережах смішні, але водночас небезпечні, відео справжнього "льодового апокаліпсису".

Увечері 10 грудня на парковці одного з ТРЦ на льоду маршрутку занесло. Про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Український дріфт крутіше Токійського, у нас дріфтують навіть маршрутки", - підписав відео автор публікації.

Ситуація на Андріївському узвозі нагадує фільми з каскадерами.

"А сьогодні по Андріївському узвозу не всі можуть гуляти, вірніше гуляти можуть не лише всі, мало хто може це робити", - підписали відео на сторінці Києва Оперативного.

Кияни повідомляють про безліч аварій за участю громадського транспорту і не тільки.

"Не довго музика грала..".Маршрутка, яка дріфтувала на паркувальному майданчику влетіла в іншого дріфтера. Ну, на це варто було очікувати...", - підписали ролик про зіткнення двох маршруток.

Деякі українці іронізують, що ситуація з ожеледицею хороша для тих, хто хотів спробувати фігурне катання та хокей. Дійсно, деякі жителі столиці стали на ковзани.

Багато людей жартують, що Київ перетворився на льодову арену.

Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR — Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020

Як ми раніше писали, в Києві ожеледь призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах.