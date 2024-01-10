Жарить не нужно: как приготовить вкусные котлеты по-немецки (видео)

Любимым блюдом многих есть котлеты. Однако всем надоело стоять у плиты и жарить их. Есть рецепт приготовления котлет, который порадует вас своей простотой и быстротой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу кулинара Алексея Миля.

Что понадобится

Котлеты получатся не такие жирные, как классические и более нежные.

Кулинар отметил, что эти котлеты можно есть даже при соблюдении диеты. Можно добавить зелень и любимые специи.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

куриный фарш - 400 г

мясной фарш - 400 г

лук - 200 г

масло - по своему вкусу

яйцо куриное, желток - 1 шт.

яйцо куриное, целое - 2 шт.

хлеб - 90 г

молоко - 2,5%

зубчики чеснока - 2 шт.

горчица - 2 ч.л

соль, черный перец и зелень - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала залейте хлеб молоком, раскрошите руками и оставьте на 10 минут.

Затем нарежьте лук кубиками и поджарьте на сковороде. Все сложите в миску, добавьте чеснок, соль, зелень, горчицу и специи.

Добавьте размоченный хлеб, фарш, яйца и хорошо перемешайте.

В конце мокрыми руками сформируйте котлетки. Выложите их на застеленную пергаментной бумагой противень, смажьте желтком и поставьте в разогретую духовку на 200°C на 35-40 минут.

Рецепт приготовления котлет без жарки (скриншот)