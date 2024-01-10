Жарить не нужно: как приготовить вкусные котлеты по-немецки (видео)
Любимым блюдом многих есть котлеты. Однако всем надоело стоять у плиты и жарить их. Есть рецепт приготовления котлет, который порадует вас своей простотой и быстротой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинара Алексея Миля.
Что понадобится
Котлеты получатся не такие жирные, как классические и более нежные.
Кулинар отметил, что эти котлеты можно есть даже при соблюдении диеты. Можно добавить зелень и любимые специи.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- куриный фарш - 400 г
- мясной фарш - 400 г
- лук - 200 г
- масло - по своему вкусу
- яйцо куриное, желток - 1 шт.
- яйцо куриное, целое - 2 шт.
- хлеб - 90 г
- молоко - 2,5%
- зубчики чеснока - 2 шт.
- горчица - 2 ч.л
- соль, черный перец и зелень - по вкусу
Легкий способ приготовления
Сначала залейте хлеб молоком, раскрошите руками и оставьте на 10 минут.
Затем нарежьте лук кубиками и поджарьте на сковороде. Все сложите в миску, добавьте чеснок, соль, зелень, горчицу и специи.
Добавьте размоченный хлеб, фарш, яйца и хорошо перемешайте.
В конце мокрыми руками сформируйте котлетки. Выложите их на застеленную пергаментной бумагой противень, смажьте желтком и поставьте в разогретую духовку на 200°C на 35-40 минут.
Рецепт приготовления котлет без жарки (скриншот)
@mil_alexx_pp КОТЛЕТИ ПО-НІМЕЦЬКИ ⠀ час приготування: 50хв КБЖВ на 100г:К.156 Б.15.6 Ж.8.5 В.4.7 Прийом - обід перекус вага всієї порції - 1250г Нам знадобиться: 400г курячого фаршу 400г свино-яловичого фаршу 200г цибулі+олія для смаження 2 яйця + жовток яйця 90г хліба(у мене цільнозерновий) 100г молока 2 зубчики часнику 2ч.л гірчиці сіль, перець, зелень кропу та петрушки #котлеты #котлета #котлетырецепт #котлетки #котлетывдуховке #food #рецептиукраїнською #мясо La Dolce Vita - Fausto Papetti
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