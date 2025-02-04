Смартфоны Samsung получили возможность отключить одну из самых раздражающих функций

В настройках батареи вы найдете новый переключатель под названием "Автоматическое затемнение экрана". Отключив эту функцию, вы предотвратите автоматическое затемнение экрана, как только заряд батареи достигнет 5 процентов.

Эту новую настройку можно найти, зайдя в "Настройки" и прокрутив вниз до раздела "Батарея". После того как вы нажмете на него, опция будет находиться ниже "Беспроводного распределения питания".

Так как это функция One UI 7, она будет доступна только на моделях Galaxy S25 и Galaxy S24. Однако новое обновление Android от Samsung должно быть доступно и для других моделей Galaxy немного позже в этом месяце.

Как отключить автоматическое затемнение экрана (фото: SamMobile)