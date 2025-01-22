Galaxy S25: Samsung официально представила 3 флагмана нового поколения

На последней презентации Unpacked 2025 Samsung 22 января анонсировала три новых флагманских смартфона серии Galaxy S25: базовую модель, улучшенную версию Plus и продвинутую Ultra с топовыми характеристиками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на презентацию, которая транслировалась на YouTube канале Samsung.

Samsung Galaxy S25

Дизайн и конструкция

Galaxy S25 отличается стильным и компактным дизайном с размерами 146,9 x 70,4 x 7,2 мм и легким корпусом. Смартфон оснащен стеклом Gorilla Glass Victus 2 спереди и сзади, а также рамкой Armor Aluminum 2 для дополнительной прочности.

Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. Galaxy S25 доступен в цветах: ледяной синий, мятный, темно-синий и серебристый оттенок "Серебряная тень". Смартфон сочетает элегантность и надежность.

Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Украина)

Дисплей

Samsung оснастила Galaxy S25 впечатляющим 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 2600 нит.

Экран имеет разрешение 1080 x 2340 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, что обеспечивает яркие цвета и плавную прокрутку. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, что делает его устойчивым к повседневным повреждениям.

Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Украина)

Производительность и платформа

Galaxy S25 работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм) с восьмиядерным процессором, включающим 2 ядра с частотой 4,47 ГГц (Oryon V2 Phoenix L) и 6 ядер с частотой 3,53 ГГц (Oryon V2 Phoenix M). Графический процессор Adreno 830 обеспечивает превосходную производительность для игр и многозадачности.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Samsung One UI 7, предоставляя пользователю до семи основных обновлений Android, что делает устройство актуальным на многие годы вперед.

Хранилище и память

Смартфон доступен в трех вариантах внутренней памяти: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Все версии оснащены 12 ГБ оперативной памяти и используют технологию UFS 4.0 для быстрого доступа к данным. К сожалению, поддержка расширяемого хранилища с помощью microSD-карт отсутствует.

Камеры

Galaxy S25 оснащен универсальной системой из трех камер на задней панели:

Основной объектив на 50 МП с апертурой f/1.8, двойным автофокусом (dual-pixel PDAF) и оптической стабилизацией (OIS) для четких и стабильных снимков

Телефотообъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS, подходящий для съемки удаленных объектов

Ультраширокоугольный объектив на 12 МП с углом обзора 120 градусов, идеальный для групповых фотографий и пейзажей

Функции видеосъемки включают запись в разрешении 8K при 24/30 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, а также поддержку HDR10+, запись стереозвука и стабилизацию с помощью гироскопа (gyro-EIS).

Фронтальная камера на 12 МП оснащена двойным автофокусом (dual-pixel PDAF) и поддержкой HDR10+, способна записывать видео в 4K при 30/60 кадрах в секунду.

Аккумутятор и зарядка

Galaxy S25 оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мА/ч с поддержкой:

Проводной зарядки мощностью 25 Вт (до 50 процентов заряда за 30 минут)

Беспроводной зарядки мощностью 15 Вт с использованием стандарта Qi2

Обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт для зарядки совместимых аксессуаров

Связь и функции

Смартфон поддерживает:

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC и USB Type-C 3.2 с DisplayPort 1.2

Геолокационные сервисы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и QZSS для точного отслеживания

Дополнительные функции

Samsung DeX и Wireless DeX для работы в режиме настольного компьютера

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей

Стереодинамики, настроенные AKG, для погружения в звук

Galaxy S25 доступен в нескольких моделях, включая SM-S931B, SM-S931U, SM-S931E и другие, для различных регионов.

Samsung Galaxy S25+

Дизайн и конструкция

Galaxy S25+ обладает элегантным и прочным дизайном. Корпус выполнен из стекла Gorilla Glass Victus 2 на передней и задней панелях, дополненного рамкой из прочного алюминия Armor Aluminum 2.

Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP68, выдерживая погружение на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. Samsung предлагает несколько премиальных цветовых решений: Icy Blue, Mint, Navy и Silver Shadow.



Samsung Galaxy S25+ (фото: РБК-Украина)

Скриншот

Дисплей

Galaxy S25+ оснащен 6,7-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X, который обеспечивает невероятно плавное отображение благодаря частоте обновления 120 Гц и поддержке HDR10+. Разрешение экрана составляет 1440 x 3120 пикселей с соотношением сторон 19.5:9, что обеспечивает четкую картинку с плотностью примерно 513 ppi.

Яркость дисплея достигает пиковых 2600 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком освещении. Защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, экран отличается высокой надежностью и долговечностью.

Samsung Galaxy S25+ (фото: РБК-Украина)

Производительность и программное обеспечение

Galaxy S25+ работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), обеспечивая выдающуюся производительность. Восьмиядерный процессор (2 ядра по 4,47 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6 ядер по 3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M) дополняется графическим процессором Adreno 830, что делает смартфон идеальным для игр, многозадачности и ресурсоемких приложений.

Память и хранилище

Galaxy S25+ доступен в двух конфигурациях памяти:

256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти

512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти

Обе версии используют технологию хранения UFS 4.0, обеспечивающую молниеносный доступ к данным и отличную производительность приложений. Однако устройство не поддерживает расширение памяти через карты microSD.

Камеры

Основной объектив имеет 50 МП с диафрагмой f/1.8, двухпиксельным автофокусом (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS) для четких и детализированных снимков

Телефотообъектив включает 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, PDAF и OIS, идеальный для съемки удаленных объектов с высокой четкостью

Ультраширокий объектив обладает 12 МП с углом обзора 120 градусов, идеально подходит для групповых фото и пейзажей

Система задних камер поддерживает продвинутую видеосъемку, включая:

8K при 24/30 кадрах в секунду

4K при 30/60 кадрах в секунду

Поддержку HDR10+ для невероятного качества видео

Фронтальная камера оснащена объективом на 12 МП с широким углом обзора, двухпиксельным автофокусом и поддержкой HDR10+. Она способна записывать 4K видео с частотой 30/60 кадров в секунду, обеспечивая резкие и яркие селфи.

Батарея и зарядка

Galaxy S25+ оснащен аккумулятором емкостью 4 900 мА/ч, который обеспечивает отличную автономность. Возможности зарядки включают:

Проводная зарядка мощностью 45 Вт (зарядка до 65 процентов за 30 минут)

Беспроводная зарядка мощностью 15 Вт через стандарт Qi2

Реверсивная беспроводная зарядка мощностью 4.5 Вт для зарядки аксессуаров

Подключение и функции

Смартфон поддерживает множество технологий подключения, включая Wi-Fi 6E для более высоких скоростей интернета, Bluetooth 5.4 с поддержкой A2DP и LE, а также NFC для бесконтактных платежей и передачи файлов.

Он также оснащен USB Type-C 3.2 с DisplayPort 1.2 для высокоскоростной передачи данных. Технологии позиционирования, такие как GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и QZSS, обеспечивают точную навигацию.

Galaxy S25+ поддерживает функции Samsung DeX и Wireless DeX, позволяя превратить смартфон в устройство с интерфейсом настольного компьютера.

Прочие детали

Galaxy S25+ представлен в нескольких региональных моделях, включая SM-S936B, SM-S936U, SM-S936E и другие, обеспечивая совместимость с различными сетями по всему миру.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Дизайн и материалы

Galaxy S25 Ultra сочетает в себе прочность и элегантность благодаря корпусу из Corning Gorilla Armor (фронтальная и задняя панели) и рамке из титана пятого класса. Такое исполнение обеспечивает устойчивость к царапинам, падениям и повседневным нагрузкам.

Для повышения продуктивности Galaxy S25 Ultra оснащен стилусом, интегрированным с Bluetooth, акселерометром и гироскопом, что делает процесс создания заметок и творчества максимально удобным.

Смартфон доступен в четырех изысканных цветах- титановый черный, титановый синий, титановый серый и титановый серебристый, подчеркивая его утонченность.



Samsung Galaxy S25 Ultra (фото: РБК-Україна)

Дисплей

Основной акцент в Galaxy S25 Ultra сделан на его 6,9-дюймовом экране Dynamic LTPO AMOLED 2X. Он поддерживает плавную частоту обновления 120 Гц, HDR10+ и невероятную максимальную яркость в 2600 нит, что обеспечивает отличную видимость при любом освещении.

Разрешение экрана составляет 1440 x 3120 пикселей, а плотность - около 505 ppi, что гарантирует четкое и насыщенное изображение. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Armor, которое обеспечивает непревзойденную долговечность.

Скриншот

Производительность и программное обеспечение

В основе Galaxy S25 Ultra лежит новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Восьмиядерный процессор (2 ядра Oryon V2 Phoenix L с частотой 4,47 ГГц и 6 ядер Oryon V2 Phoenix M с частотой 3,53 ГГц) в сочетании с графическим процессором Adreno 830 обеспечивает непревзойденную производительность, делая устройство идеальным для игр, многозадачности и работы.

Galaxy S25 Ultra работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой Samsung One UI 7. Компания гарантирует семь крупных обновлений Android, что обеспечивает долгосрочную актуальность программного обеспечения.

Хранилище и память

Galaxy S25 Ultra представлен в трех конфигурациях:

256 ГБ памяти с 12 ГБ ОЗУ

512 ГБ памяти с 16 ГБ ОЗУ

1 ТБ памяти с 16 ГБ ОЗУ

Все варианты оснащены хранилищем UFS 4.0, обеспечивающим молниеносную скорость чтения и записи данных. Хотя устройство не поддерживает карты памяти microSD, доступные варианты внутренней памяти подходят даже для самых требовательных пользователей.

Система камер

Galaxy S25 Ultra оснащен революционной квадрокамерой, устанавливающей новый стандарт в мобильной фотографии:

Основная камера 200 МП с диафрагмой f/1.7, многопиксельной автофокусировкой (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS), обеспечивающая невероятные детали и четкость

Телефотообъектив 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, PDAF и OIS для качественной съемки крупным планом

Перископ-телефото 50 МП с 5-кратным оптическим зумом и OIS, идеально подходящая для съемки удаленных объектов

Ультраширокоугольная камера 50 МП с углом обзора 120 градусов, двойным пиксельным PDAF и функцией Super Steady Video для динамичных снимков



Скриншот​​​

Камера поддерживает лазерный автофокус, авто-HDR и режим панорамы. Любители видео оценят возможность записи в формате 8K при 24/30 кадрах в секунду, 4K при 30/60/120 кадрах в секунду и 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду. Камера также поддерживает HDR10+ и запись стереозвука, создавая кинематографический эффект.

Фронтальная камера на 12 МП с двойным пиксельным автофокусом (PDAF) поддерживает HDR10+ и запись видео в формате 4K с частотой 30/60 кадров в секунду, обеспечивая четкие селфи и видеозвонки.

Скриншот

Аккумулятор и зарядка

Galaxy S25 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч, обеспечивающим длительное время работы. Возможности зарядки включают:

Проводная зарядка 45 Вт (до 65% заряда за 30 минут)

Беспроводная зарядка 25 Вт (стандарты Qi2 и PMA)

Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт, идеально подходящая для зарядки аксессуаров на ходу

Подключение и функции

Galaxy S25 Ultra поддерживает широкий спектр подключений:

Wi-Fi 7 для сверхвысоких скоростей беспроводного интернета

Bluetooth 5.3 с поддержкой A2DP и LE

NFC для удобных платежей и передачи файлов

Порт USB Type-C 3.2 с поддержкой DisplayPort 1.2 и функции OTG

Для навигации устройство использует GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и QZSS. Технология Ultra Wideband (UWB) позволяет точно отслеживать местоположение устройств и реализовывать передовые функции, такие как цифровые ключи.

Другие ключевые особенности включают Samsung DeX и Wireless DeX, которые превращают смартфон в подобие настольного компьютера. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас и барометр добавляют удобства и функциональности.

Прочие детали

Galaxy S25 Ultra доступен в нескольких региональных моделях, включая SM-S938B, SM-S938U и SM-S938E, что обеспечивает совместимость с сетями по всему миру.

Скриншот