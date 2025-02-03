Сколько оперативной памяти действительно нужно Android-смартфону в 2025 году

В 2025 году смартфоны становятся все мощнее, но действительно ли нужен огромный объем оперативной памяти? Производители предлагают модели с 12 ГБ, 16 ГБ и даже больше, но в повседневных задачах разница может быть не столь ощутима.

О том, какой объем памяти оптимален для современных Android-смартфонов и стоит ли переплачивать за лишние гигабайты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Как Android управляет памятью

Любое компьютерное устройство, включая ваш смартфон, использует оперативную память (RAM). В нем хранятся запущенные программы, их данные и операционная система во время работы устройства. Еще десять лет назад Android-устройства имели всего 512 МБ или 1 ГБ оперативной памяти. Однако со временем объем RAM значительно увеличился.

В 2014 году премиальные смартфоны оснащались 3 ГБ RAM, а через пару лет стандартом стали 4 ГБ. Сегодня 4 ГБ уже считаются минимально допустимым объемом для нового устройства.

Но сколько бы оперативной памяти ни было в вашем устройстве, это ограниченный ресурс, который необходимо грамотно распределять.

Каждое новое запущенное приложение занимает часть RAM. Простые приложения и игры используют несколько сотен мегабайт, тогда как более сложные игры могут потреблять до 1 ГБ оперативной памяти. Самые требовательные игры занимают до 1,5 ГБ RAM.

С 4 ГБ оперативной памяти в устройстве достаточно места для нескольких средних приложений или игр, работающих одновременно с ОС. Однако в какой-то момент свободная RAM заканчивается.

Файл подкачки и его роль в Android

Когда оперативная память заполняется, система использует метод подкачки (swapping). На обычных компьютерах для этого применяется внешнее хранилище (жесткий диск или SSD), куда перемещаются наименее используемые данные из RAM.

При необходимости эти данные загружаются обратно в оперативную память. Это позволяет увеличить объем доступной памяти, но работает медленнее, чем прямая обработка в RAM.

В Android используется немного иной подход. Вместо того чтобы записывать данные в хранилище, система сжимает их и оставляет в оперативной памяти. Этот метод называется zRAM, где "z" указывает на использование компрессии (по аналогии с Unix/Linux). Например, если данные можно сжать на 50процентов, то 128 КБ памяти сокращаются до 64 КБ, освобождая при этом оставшиеся 64 КБ.

Ядро Linux, на котором основан Android, воспринимает zRAM как обычное пространство подкачки. Однако эти данные нельзя использовать напрямую - при необходимости они должны быть разжаты и загружены обратно, как и в традиционном файле подкачки.

Что происходит, когда zRAM заполняется?

Хотя zRAM помогает эффективно использовать память, он также является ограниченным ресурсом. Если в Android заканчивается пространство подкачки, система начинает принудительно закрывать запущенные приложения для освобождения памяти.

Это означает, что если вы свернули приложение, рассчитывая вернуться к нему позже, оно может быть закрыто системой, чтобы освободить место для нового запущенного приложения.

Таким образом, чем больше у вас оперативной памяти, тем больше приложений могут оставаться в памяти одновременно, без необходимости их принудительного завершения. Если RAM мало, Android будет чаще выгружать приложения из памяти.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону на Android?

Очевидно, что 4 ГБ уже недостаточно для комфортного многозадачного режима. В памяти останутся только три-четыре последних запущенных игры. Офисные и системные приложения обычно занимают меньше места, поэтому одновременно можно запустить пять-шесть небольших программ, но при переключении между ними некоторые будут перезапускаться. 6 ГБ RAM частично решает эту проблему.

12 ГБ на Galaxy S21 Ultra - это мощный и хорошо управляемый объем памяти. В RAM одновременно можно удерживать до 15 игр, включая требовательные, а также несколько вкладок браузера. Вряд ли средний пользователь столкнется с какими-либо проблемами при таком уровне многозадачности.

Оптимальный объем RAM:

8-12 ГБ - лучший вариант для большинства пользователей

16 ГБ - скорее маркетинг, чем реальная необходимость

Хотя OnePlus 9 Pro довольно агрессивно управляет памятью, функция RAMBoost со временем помогает Android эффективнее использовать 8 ГБ. Однако на других устройствах такой объем может давать более плавный опыт многозадачности.

Стоит учитывать, что локальные ИИ-модели (например, Gemini Nano) также влияют на необходимый объем памяти. Некоторые модели могут работать прямо из хранилища, но другие требуют RAM для повышения производительности. Инженер Google отметил, что модель Smart Reply на Pixel 8 Pro должна находиться именно в оперативной памяти, что отнимает значительную часть ресурсов.

Сейчас большинство производителей внедряют целые ИИ-функции, такие как Galaxy AI и Pixel AI, поэтому неудивительно, что флагманы получают 12-16 ГБ RAM. Например, Pixel 9 получил на 50 процентов больше памяти, чем его предшественник. Даже Apple пришлось увеличить объем RAM в iPhone 16, чтобы поддерживать новые функции Apple Intelligence.

Какой объем RAM выбрать?