Смартфони Samsung отримали можливість відключити одну з найбільш дратівливих функцій

У налаштуваннях батареї ви знайдете новий перемикач під назвою "Автоматичне затемнення екрана". Вимкнувши цю функцію, ви уникнете автоматичного затемнення екрана, щойно заряд батареї досягне 5 відсотків.

Це нове налаштування можна знайти, зайшовши в "Налаштування" і прокрутивши вниз до розділу "Батарея". Після того як ви натиснете на нього, опція буде знаходитися нижче "Бездротового розподілу живлення".

Через те, що це функція One UI 7, вона буде доступна тільки на моделях Galaxy S25 і Galaxy S24. Однак нове оновлення Android від Samsung має бути доступним і для інших моделей Galaxy трохи пізніше цього місяця.

Як вимкнути автоматичне затемнення екрана (фото: SamMobile)