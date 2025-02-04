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Смартфоны Samsung получили возможность отключить одну из самых раздражающих функций

Вторник 04 февраля 2025 16:50
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Смартфоны Samsung получили возможность отключить одну из самых раздражающих функций One UI 7 предоставляет пользователям больше возможностей управления яркостью экрана (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Последнее обновление One UI 7 от Samsung представляет новую функцию, которая позволяет пользователям запретить своим устройствам Galaxy автоматически затемнять экран, когда уровень заряда батареи становится низким.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.

В настройках батареи вы найдете новый переключатель под названием "Автоматическое затемнение экрана". Отключив эту функцию, вы предотвратите автоматическое затемнение экрана, как только заряд батареи достигнет 5 процентов.

Эту новую настройку можно найти, зайдя в "Настройки" и прокрутив вниз до раздела "Батарея". После того как вы нажмете на него, опция будет находиться ниже "Беспроводного распределения питания".

Так как это функция One UI 7, она будет доступна только на моделях Galaxy S25 и Galaxy S24. Однако новое обновление Android от Samsung должно быть доступно и для других моделей Galaxy немного позже в этом месяце.

Смартфоны Samsung получили возможность отключить одну из самых раздражающих функцийСмартфоны Samsung получили возможность отключить одну из самых раздражающих функцийКак отключить автоматическое затемнение экрана (фото: SamMobile)

Напомним, что Samsung официально представила 3 флагмана нового поколения.

А еще у нас есть материал о том, сколько оперативной памяти действительно нужно Android-смартфону в 2025 году.

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