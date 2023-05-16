Как получить большой урожай на маленьком участке земли: советы опытных огородников

Большой участок для посадки овощей есть далеко не у всех, а дачи часто ограничены 6 сотками. И на этом кусочке земли нужно уместить не только огород, но еще фрукты и ягоды и желательно - небольшой домик. В городах у людей и того меньше - буквально пару грядок под окном.

Как можно получить большой урожай на маленьких участках земли - читайте в материале ниже.

Правило 1

Подготовьте землю, так как хорошего урожая не будет ни на каком участке, если грунт не готов к посадке. Чтобы овощи и зелень росли хорошо, земля должна быть легкая, рыхлая, влагопроницаемая, богатой на органику, насыщенная полезными микроэлементами.

Правило 2

Грамотно планируйте свои грядки. Для начала определитесь, что именно из "зеленых витаминов" нужно вашей семье. Исходя из количества культур, спланируйте необходимое число и размеры грядок.

Использовать драгоценное место на грядке только для одной культуры - непозволительная роскошь. При маленьких огородах люди стараются совмещать посадки - чтобы после сбора урожая одной культуры высаживать другую и успеть собрать плоды до наступления холодов.

Важно! Изучите внимательно, какие овощи и зелень нельзя сажать близко друг к другу или следом друг за другом в один сезон.

После высаживания ранних сортов культур, которые вы соберете в июне, планируйте, что вы посадите после них. Например, горох созревает быстро и после него можно посеять скороспелую морковь или рассаду кольраби.

Желательно составить план заранее и расписать, какие овощи и зелень вы успеете посадить, вырастить и собрать.

Правило 3

Не нарушайте правила очередности посадки. Все огородники знают, что нельзя сажать одни и те же культуры на том же месте каждый год. Более того - для щедрого урожая нужно грамотно чередовать культуры.

Очередность посадки разных культур помогает сохранить плодородие почвы и питательные вещества из нее будут расходоваться рационально, земля будет успевать восстановиться.

При смене культур не происходит чрезмерного заражения земли патогенами, которые характерны только для одного семейства.

Многие овощи способны выделять токсины и при использовании очередности - они не успевают накапливаться в почве.

Примеры:

После моркови, укропа, сельдерея и петрушки - посадите пасленовые (томат, перец, баклажаны, картофель). А через год - бобовые или злаки

После тыквенных (огурец, кабачок, патиссон, дыня, арбуз) - посадите цветы семейства астровых и разбавьте салатом. А после - крестоцветные (капусту, репу, редьку, редис).

Как получить большой урожай на маленькой грядке (фото: Pinterest)

Правило 4

Уплотните посадки. Нет смысла при ограниченном пространстве оставлять широкие промежутки между грядками. Вам нужно только выяснить правила совместимости растений и помнить, что хуже всего уживаются растения одинаковой высоты и строения листьев.

Огурцы, томаты и морковь вполне "толерантны" – они способны расти рядом с большинством культур, не любят разве что картофеля, тыквы и баклажанов.

Лук и чеснок угнетают развитие бобовых и крестоцветных культур.

Картофель неплохо уживается со шпинатом и бобами, а лучший друг для него – кустовая фасоль, которая обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука.

Фасоль, петрушка и пряные травы (мелисса, тимьян, базилик, майоран) защищают своих соседей от вредителей, а лук и чеснок – от грибковых болезней.

Правило 5

Правильно подбирайте сорта - отдавайте предпочтение овощам компактных и низкорослых сортов, которые при хорошей урожайности займут на грядках меньше места.

Например, плетущиеся культуры (огурцы, тыква, горох, фасоль) - выращивайте на шпалерах. Так вы освободите горизонтальное пространство для других овощей.

Как получить большой урожай на маленькой грядке (фото: Pinterest)

Правило 6

Соорудите умные и вертикальные грядки - это такие высокие коробы, которые заполнены органикой. Они быстрее прогреваются весной и дольше хранят тепло осенью. А это позволит за сезон вырастить 2-3 урожая.

Еще один вариант - вертикальные грядки. Они подойдут для зелени, пряных трав, земляники. Многоэтажные ступенчатые конструкции можно разместить у стены любого строения или превратить в клумбу, добавив декоративные растения.

Растения в подвесных горшках можно закрепить на горизонтальных перекладинах забора или ограждениях балкона, террасы. Базилик, розмарин, мята - все эти культуры отлично растут в вазонах.