Какие комнатные растения можно выносить на улицу, и когда это делать
Многие комнатные растения любят проводить "летние каникулы" во дворе или на открытом балконе. Чтобы они хорошо росли в новых условиях, следует знать о некоторых правилах.
Об этом пишет Telegram-канал Квіти і рослини.
Какие цветы можно выносить на улицу
Проводить летние каникулы на улице могут в первую очередь устойчивые к температурным перепадам комнатные растения: фатсхедера, примула, хелксина, из орхидейным - цимбидиум.
Любят уличное лето растения, происхождение из Средиземноморья: все виды цитрусовых, мирт, пальмовые.
Если вы выращиваете такие суккуленты, как аденидум и акокантера, то их тоже можно смело выносить на улицу на целое лето.
Гибискус любит быть на улице (фото: rastenievod)
Смело можете выставлять на улицу также:
- араукарию,
- комнатные розы,
- гортензию,
- мушмула,
- гибискус,
- бересклет,
- трахикарпус,
- финик.
Когда можно выносить цветы на улицу
Изменения условий комнатных растений не должны быть резкими. Их нужно закалять и приучать к улице постепенно.
Когда наступит стабильное тепло и даже ночные температуры не опускаются ниже 16-18 градусов, горшки выставляют в тенистое место. Сначала на 2-3 часа и затем заносят в дом, через несколько дней на 5-7 часов, затем целый день после оставляют на ночь.
Мирт хорошо растет летом на открытом воздухе (фото: rastenievod)
Если вы не можете часто заносить горшки в дом, чтобы закалять цветы постепенно - поставьте их в защищенное место, под стеной дома, которая ночью будет отдавать им свое тепло. Оставьте их на 4-7 дней, а затем можно размещать горшки на постоянное место.
Для размещения лучше подойдут места, где только утреннее мягкое солнце, а в полуденную жару - только рассеянный свет.
Раньше мы писали о самом выносливом комнатном растении.
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