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Какие комнатные растения можно выносить на улицу, и когда это делать

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Четверг 18 мая 2023 07:01
Какие комнатные растения можно выносить на улицу, и когда это делать Какие комнатные растения можно выносить на улицу (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многие комнатные растения любят проводить "летние каникулы" во дворе или на открытом балконе. Чтобы они хорошо росли в новых условиях, следует знать о некоторых правилах.

Об этом пишет Telegram-канал Квіти і рослини.

Какие цветы можно выносить на улицу

Проводить летние каникулы на улице могут в первую очередь устойчивые к температурным перепадам комнатные растения: фатсхедера, примула, хелксина, из орхидейным - цимбидиум.

Любят уличное лето растения, происхождение из Средиземноморья: все виды цитрусовых, мирт, пальмовые.

Если вы выращиваете такие суккуленты, как аденидум и акокантера, то их тоже можно смело выносить на улицу на целое лето.

Какие комнатные растения можно выносить на улицу, и когда это делать

Гибискус любит быть на улице (фото: rastenievod)

Смело можете выставлять на улицу также:

  • араукарию,
  • комнатные розы,
  • гортензию,
  • мушмула,
  • гибискус,
  • бересклет,
  • трахикарпус,
  • финик.

Когда можно выносить цветы на улицу

Изменения условий комнатных растений не должны быть резкими. Их нужно закалять и приучать к улице постепенно.

Когда наступит стабильное тепло и даже ночные температуры не опускаются ниже 16-18 градусов, горшки выставляют в тенистое место. Сначала на 2-3 часа и затем заносят в дом, через несколько дней на 5-7 часов, затем целый день после оставляют на ночь.

Какие комнатные растения можно выносить на улицу, и когда это делать

Мирт хорошо растет летом на открытом воздухе (фото: rastenievod)

Если вы не можете часто заносить горшки в дом, чтобы закалять цветы постепенно - поставьте их в защищенное место, под стеной дома, которая ночью будет отдавать им свое тепло. Оставьте их на 4-7 дней, а затем можно размещать горшки на постоянное место.

Для размещения лучше подойдут места, где только утреннее мягкое солнце, а в полуденную жару - только рассеянный свет.

Раньше мы писали о самом выносливом комнатном растении.

Кроме того, читайте, какой способ полива вредит комнатным растениям .

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