Какие комнатные растения можно выносить на улицу, и когда это делать

Многие комнатные растения любят проводить "летние каникулы" во дворе или на открытом балконе. Чтобы они хорошо росли в новых условиях, следует знать о некоторых правилах.

Какие цветы можно выносить на улицу

Проводить летние каникулы на улице могут в первую очередь устойчивые к температурным перепадам комнатные растения: фатсхедера, примула, хелксина, из орхидейным - цимбидиум.

Любят уличное лето растения, происхождение из Средиземноморья: все виды цитрусовых, мирт, пальмовые.

Если вы выращиваете такие суккуленты, как аденидум и акокантера, то их тоже можно смело выносить на улицу на целое лето.

Гибискус любит быть на улице (фото: rastenievod)

Смело можете выставлять на улицу также:

араукарию,

комнатные розы,

гортензию,

мушмула,

гибискус,

бересклет,

трахикарпус,

финик.

Когда можно выносить цветы на улицу

Изменения условий комнатных растений не должны быть резкими. Их нужно закалять и приучать к улице постепенно.

Когда наступит стабильное тепло и даже ночные температуры не опускаются ниже 16-18 градусов, горшки выставляют в тенистое место. Сначала на 2-3 часа и затем заносят в дом, через несколько дней на 5-7 часов, затем целый день после оставляют на ночь.

Мирт хорошо растет летом на открытом воздухе (фото: rastenievod)

Если вы не можете часто заносить горшки в дом, чтобы закалять цветы постепенно - поставьте их в защищенное место, под стеной дома, которая ночью будет отдавать им свое тепло. Оставьте их на 4-7 дней, а затем можно размещать горшки на постоянное место.

Для размещения лучше подойдут места, где только утреннее мягкое солнце, а в полуденную жару - только рассеянный свет.