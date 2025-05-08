5 популярных завтраков, которые повышают стресс в организме утром

Завтрак - самый важный прием пищи, но некоторые популярные блюда могут не зарядить энергией, а наоборот - повысить уровень стресса. Поэтому важно знать, какой еды избегать, чтобы не вредить нервной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green .

Фруктовые смузи

Психиатр на нутрициолог Ума Найду рассказала, что хотя она часто рекомендует смузи, как простой и портативный способ получить мощный заряд белков и растительных питательных веществ, но существуют напитки, которые на самом деле являются замаскированными сладкими молочными коктейлями.

В частности, смузи, приготовленные только из фруктов полезные, тогда как коктейли содержат большое количество сахара.

Поэтому такие напитки могут вызвать всплеск энергии с последующим падением только через несколько часов, что приведет к усталости, тревоге и раздражительности.

Кофе с топингами

Кофе - это любимый способ многих начать день. Однако, часто люди добавляют в такой напиток искусственные ароматизаторы, рафинированный сахар и молочные продукты, которые только усиливают воспаление в организме и мозге.

А это приводит к усилению симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.

Злаки

Некоторые злаковые завтраки могут способствовать повышению уровня стресса, особенно если они содержат большое количество сахара и мало клетчатки или белка. Вот почему:

высокое содержание сахара - большинство коммерческих злаковых завтраков имеют высокий гликемический индекс. Это вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови, а затем резкий спад, что может привести к раздражительности, тревожности и усталости

- большинство коммерческих злаковых завтраков имеют высокий гликемический индекс. Это вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови, а затем резкий спад, что может привести к раздражительности, тревожности и усталости недостаточно питательных веществ - если завтрак состоит только из сахаристых хлопьев, организму может не хватать белка, жиров и клетчатки - а это необходимо для стабильного уровня энергии и гормонального баланса

- если завтрак состоит только из сахаристых хлопьев, организму может не хватать белка, жиров и клетчатки - а это необходимо для стабильного уровня энергии и гормонального баланса влияние на кортизол - нестабильный уровень сахара в крови может влиять на выработку кортизола - гормона стресса

Часто хлопья, купленные в магазине, содержат мало этих питательных веществ, что способствует нарушению работы мозга.

Фруктовые йогурты

Это может звучать неожиданно, но в отдельных случаях фруктовые йогурты действительно могут негативно влиять на самочувствие по утрам. Вот несколько возможных причин:

большинство магазинных фруктовых йогуртов содержат много добавленного сахара, что может вызвать раздражительность

если йогурт является единственным завтраком, организму может не хватать питательных веществ, что также вызывает стрессовую реакцию

некоторые люди имеют трудности с перевариванием лактозы или реагируют на красители, ароматизаторы, загустители - это может проявляться как физический дискомфорт и влиять на психоэмоциональное состояние

если после завтрака быстро возникает голод, это подсознательно создает ощущение тревоги или раздражения

Важно проверять этикетки с составом: 4 грамма сахара - это 1 чайная ложка, поэтому будьте осторожны, чтобы не потреблять 6 или 8 чайных ложек сахара в вашем якобы "полезном" йогурте для завтрака.

Лучше всего выбирать греческий йогурт, добавляя нарезанные фрукты, а сверху посыпая корицей и каплей меда.

Пончики

Хотя пончики - вкусный и быстрый вариант завтрака, они содержат много сахара и простых углеводов, что может вызвать резкий скачок глюкозы в крови. А после этого - такое же резкое ее падение. Это может вызвать

чувство усталости и раздражительности

снижение концентрации внимания

усиление тревожности или стресса