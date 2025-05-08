5 популярных завтраков, которые повышают стресс в организме утром
Завтрак - самый важный прием пищи, но некоторые популярные блюда могут не зарядить энергией, а наоборот - повысить уровень стресса. Поэтому важно знать, какой еды избегать, чтобы не вредить нервной системе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Фруктовые смузи
Психиатр на нутрициолог Ума Найду рассказала, что хотя она часто рекомендует смузи, как простой и портативный способ получить мощный заряд белков и растительных питательных веществ, но существуют напитки, которые на самом деле являются замаскированными сладкими молочными коктейлями.
В частности, смузи, приготовленные только из фруктов полезные, тогда как коктейли содержат большое количество сахара.
Поэтому такие напитки могут вызвать всплеск энергии с последующим падением только через несколько часов, что приведет к усталости, тревоге и раздражительности.
Кофе с топингами
Кофе - это любимый способ многих начать день. Однако, часто люди добавляют в такой напиток искусственные ароматизаторы, рафинированный сахар и молочные продукты, которые только усиливают воспаление в организме и мозге.
А это приводит к усилению симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.
Злаки
Некоторые злаковые завтраки могут способствовать повышению уровня стресса, особенно если они содержат большое количество сахара и мало клетчатки или белка. Вот почему:
- высокое содержание сахара - большинство коммерческих злаковых завтраков имеют высокий гликемический индекс. Это вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови, а затем резкий спад, что может привести к раздражительности, тревожности и усталости
- недостаточно питательных веществ - если завтрак состоит только из сахаристых хлопьев, организму может не хватать белка, жиров и клетчатки - а это необходимо для стабильного уровня энергии и гормонального баланса
- влияние на кортизол - нестабильный уровень сахара в крови может влиять на выработку кортизола - гормона стресса
Часто хлопья, купленные в магазине, содержат мало этих питательных веществ, что способствует нарушению работы мозга.
Фруктовые йогурты
Это может звучать неожиданно, но в отдельных случаях фруктовые йогурты действительно могут негативно влиять на самочувствие по утрам. Вот несколько возможных причин:
- большинство магазинных фруктовых йогуртов содержат много добавленного сахара, что может вызвать раздражительность
- если йогурт является единственным завтраком, организму может не хватать питательных веществ, что также вызывает стрессовую реакцию
- некоторые люди имеют трудности с перевариванием лактозы или реагируют на красители, ароматизаторы, загустители - это может проявляться как физический дискомфорт и влиять на психоэмоциональное состояние
- если после завтрака быстро возникает голод, это подсознательно создает ощущение тревоги или раздражения
Важно проверять этикетки с составом: 4 грамма сахара - это 1 чайная ложка, поэтому будьте осторожны, чтобы не потреблять 6 или 8 чайных ложек сахара в вашем якобы "полезном" йогурте для завтрака.
Лучше всего выбирать греческий йогурт, добавляя нарезанные фрукты, а сверху посыпая корицей и каплей меда.
Пончики
Хотя пончики - вкусный и быстрый вариант завтрака, они содержат много сахара и простых углеводов, что может вызвать резкий скачок глюкозы в крови. А после этого - такое же резкое ее падение. Это может вызвать
- чувство усталости и раздражительности
- снижение концентрации внимания
- усиление тревожности или стресса
Регулярное употребление сладкого на завтрак действительно может нарушить гормональный баланс, в частности уровень кортизола (гормона стресса).
Вас может заинтересовать
- Какие продукты полезно есть на завтрак, обед и ужин для улучшения здоровья
- Во сколько надо завтракать, чтобы жить дольше
- 12 худших завтраков, которые любят украинцы
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.