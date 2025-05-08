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5 популярных завтраков, которые повышают стресс в организме утром

Четверг 08 мая 2025 09:45
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5 популярных завтраков, которые повышают стресс в организме утром Названы завтраки, которые повышают стресс в организме по утрам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Завтрак - самый важный прием пищи, но некоторые популярные блюда могут не зарядить энергией, а наоборот - повысить уровень стресса. Поэтому важно знать, какой еды избегать, чтобы не вредить нервной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.

Фруктовые смузи

Психиатр на нутрициолог Ума Найду рассказала, что хотя она часто рекомендует смузи, как простой и портативный способ получить мощный заряд белков и растительных питательных веществ, но существуют напитки, которые на самом деле являются замаскированными сладкими молочными коктейлями.

В частности, смузи, приготовленные только из фруктов полезные, тогда как коктейли содержат большое количество сахара.

Поэтому такие напитки могут вызвать всплеск энергии с последующим падением только через несколько часов, что приведет к усталости, тревоге и раздражительности.

Кофе с топингами

Кофе - это любимый способ многих начать день. Однако, часто люди добавляют в такой напиток искусственные ароматизаторы, рафинированный сахар и молочные продукты, которые только усиливают воспаление в организме и мозге.

А это приводит к усилению симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.

Злаки

Некоторые злаковые завтраки могут способствовать повышению уровня стресса, особенно если они содержат большое количество сахара и мало клетчатки или белка. Вот почему:

  • высокое содержание сахара - большинство коммерческих злаковых завтраков имеют высокий гликемический индекс. Это вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови, а затем резкий спад, что может привести к раздражительности, тревожности и усталости
  • недостаточно питательных веществ - если завтрак состоит только из сахаристых хлопьев, организму может не хватать белка, жиров и клетчатки - а это необходимо для стабильного уровня энергии и гормонального баланса
  • влияние на кортизол - нестабильный уровень сахара в крови может влиять на выработку кортизола - гормона стресса

Часто хлопья, купленные в магазине, содержат мало этих питательных веществ, что способствует нарушению работы мозга.

Фруктовые йогурты

Это может звучать неожиданно, но в отдельных случаях фруктовые йогурты действительно могут негативно влиять на самочувствие по утрам. Вот несколько возможных причин:

  • большинство магазинных фруктовых йогуртов содержат много добавленного сахара, что может вызвать раздражительность
  • если йогурт является единственным завтраком, организму может не хватать питательных веществ, что также вызывает стрессовую реакцию
  • некоторые люди имеют трудности с перевариванием лактозы или реагируют на красители, ароматизаторы, загустители - это может проявляться как физический дискомфорт и влиять на психоэмоциональное состояние
  • если после завтрака быстро возникает голод, это подсознательно создает ощущение тревоги или раздражения

Важно проверять этикетки с составом: 4 грамма сахара - это 1 чайная ложка, поэтому будьте осторожны, чтобы не потреблять 6 или 8 чайных ложек сахара в вашем якобы "полезном" йогурте для завтрака.

Лучше всего выбирать греческий йогурт, добавляя нарезанные фрукты, а сверху посыпая корицей и каплей меда.

Пончики

Хотя пончики - вкусный и быстрый вариант завтрака, они содержат много сахара и простых углеводов, что может вызвать резкий скачок глюкозы в крови. А после этого - такое же резкое ее падение. Это может вызвать

  • чувство усталости и раздражительности
  • снижение концентрации внимания
  • усиление тревожности или стресса

Регулярное употребление сладкого на завтрак действительно может нарушить гормональный баланс, в частности уровень кортизола (гормона стресса).

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