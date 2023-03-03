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Как приготовить идеальные сырники без яиц: будут воздушными, как облачко

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Пятница 03 марта 2023 08:31
Как приготовить идеальные сырники без яиц: будут воздушными, как облачко Рецепт идеальных сырников без яиц (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сырники - одно из самых популярных блюд в мире. Они отлично подходят для завтрака, ужина и их очень любят дети. У многих кулинаров есть проблема - сырники выходят тяжелые и забитые. Но это можно очень легко исправить.

Как приготовить пышные, нежные, легкие и полезные сырники с минимальным количеством муки - читайте в рецепте ниже.

Что вам понадобится

  • Творог сухой жирностью 5% или 9% - 500 г
  • Банан - 1 шт.
  • Мука - 2 ст. ложки (можно взять немного больше, зависит от влажности сыра и веса банана)
  • Сахар - 1 ст. ложка

Как приготовить сырники

Если творог не очень сухой, то его нужно немного отжать. Для этого сложите его в марлю и немного сдавите, чтобы лишняя влага ушла. Можно оставить над миской в дуршлаге, чтобы жидкость могла стечь.

Потом творог нужно перебить в блендере вместе с бананом - до однородной массы.

Добавьте в творог сахар и муку и тщательно вымешайте. Если масса хорошо держит форму, то вам может хватить и 1 ложки муки.

Если тесто очень жидкое и сырники не лепятся, то добавьте еще немного муки и хорошо вымесите тесто.

Поверхность присыпьте мукой и начинайте формировать руками сырники. Они должны хорошо держать форму.

Поставьте сковороду на огонь, добавьте немного растительного масла и немного сливочного, дайте ему нагреться. Потом выкладывайте сырники и жарьте до румяной корочки 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри.

Готовые сырники выкладывайте сначала на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Подавать готовые сырники можно с любым соусом, сметаной, вареньем, медом.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить идеальные деруны.

А также давали рецепт блинов, которые получаются всегда.

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рецепт приготування страв сирники