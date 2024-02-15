Постный майонез без яиц. Готовится за 5 минут, на вкус - лучше магазинного

Если вы хотите приготовить салат или какое-нибудь другое блюдо с майонезом, но забыли купить его в магазине, попробуйте приготовить этот соус самостоятельно. Рецепт очень простой, а еще и постный. Вы получите вкуснейший майонез и больше не захотите покупать его в магазине.

Как сделать майонез без яиц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯБПоїла" .

Ингредиенты для приготовления майонеза дома:

жидкость от консервированной фасоли - 140 мл.

сахар - 1 ч. л.

соль - 0,5 ч. л.

уксус столовый 9% - 1,5 ч. л.

горчица - 0,5 ч. л.

масло подсолнечное - 330 мл.

Если у вас нет жидкости от консервированной фасоли, замените ее жидкостью от гороха или нута. Она заменяет яйцо и называется "аквафабой".

Как готовить майонез в домашних условиях

Возьмите жидкость от консервированной фасоли, она не должна быть охлажденной, а комнатной температуры. Влейте в узкую чашу блендера и добавьте уксус, соль и горчицу с сахаром.

Взбейте все это погружным блендером. Однако не торопитесь, сначала нужно взбивать всего несколько секунд. А после этого начинайте постепенно вводить масло.

Это нужно делать очень осторожно. Взбивайте жидкость и во время этого вливайте масло очень тоненькой струйкой. Если вы будете вливать сразу все растительное масло, майонез не собьется.

Продолжайте взбивать, пока жидкость с растительным маслом не станет густой. Если этого не случится, попробуйте немного масла и взбивайте еще раз.

Когда майонез будет готов и взобьется до нужной консистенции, переложите его в посуду с крышкой. Хранить такой постный соус можно до недели. Но важно, чтобы майонез стоял в холодильнике.

Майонез (иллюстративное фото: facebook.com/Эдит Вишневецкая)