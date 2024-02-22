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Как приготовить домашний хлеб с корочкой в пекарском рукаве. Видео от судьи МастерШеф

Четверг 22 февраля 2024 12:13
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Как приготовить домашний хлеб с корочкой в пекарском рукаве. Видео от судьи МастерШеф Фото: Рецепт хлеба в пекарском рукаве (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома хлеб с хрустящей корочкой - легче, чем вы думаете. Для этого вам понадобится кулинарный рукав, который продаетяс в магазине.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинара и судьи МастерШеф Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Для приготовления хлеба возьмите

  • Вода - 400 мл;
  • Сахар - 1,5 ч.л;
  • Соль - 1 ч.л;
  • Дрожжи сухие - 12 г;
  • Мука пшеничная - 600 г
  • Масло в тесто 2 ст.л (+3 ст.л для смазывания поверхности).

Рецепт приготовления

Замесите тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 2 часа.
Затем хлеб нужно обмять, придать форму батона и присыпать мукой. Острым ножом сделайте на хлебе надрезы.

Поместите в рукав и оставьте на 15 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте в течение 1 часа или до румяной корочки.

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