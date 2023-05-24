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Как правильно заморозить шпинат на зиму: самый простой способ

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Среда 24 мая 2023 09:33
Как правильно заморозить шпинат на зиму: самый простой способ Фото: Как заморозить шпинат на зиму (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон шпината в Украине в самом разгаре. Это очень ценный и полезный продукт, который можно и нужно заготовить на зиму.

Рецептом простой заморозки шпината поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.

Как заморозить шпинат на зиму

Помойте хорошо шпинат проточной водой, используя сито. После этого положите листочки в кипящую воду, резать их до этого не нужно!

Варите до кипения, лучше меньше, чем больше, потому что нужно, чтобы остался цвет и текстура

Выложите на сито и обязательно подождите, пока остынет. Отожмите шпинат.

Сформируйте из шпината шарики и выложите на тарелку. Сложите их в пакет, который закрывается и отправьте в морозилку.

Ваша заготовка на зиму готова!

Чем полезен шпинат

Шпинат – отличный источник железа, который помогает создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям вашего тела. Кальций в шпинате необходим для здоровья костей и является важной сигнальной молекулой для вашей нервной системы, сердца и мышц. Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.

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