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Гости точно попросят добавки! Держите рецепт невероятно вкусного запеченного картофеля

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Вторник 23 мая 2023 17:40
Гости точно попросят добавки! Держите рецепт невероятно вкусного запеченного картофеля Рецепт запеченного картофеля в духовке (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Запеченную картошку можно приготовить перед приходом гостей или на семейный ужин.

Рецептом невероятно вкусного картофеля, запеченного в духовке, поделились в издании Sante Plus.

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусного запеченного картофеля в духовке вам понадобятся:

  • 1 кг картофеля
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 1/4 чайной ложки куркумы
  • 1/5 чайной ложки розмарина
  • Соль и перец по вкусу

Как готовить

Сначала помойте и почистите картофель, разрежьте минимум на четыре части. Положите овощ в глубокую тарелку и приправьте солью и специями.

Для усиления вкуса добавьте небольшой зубчик чеснока. Поперчите картофель и полейте оливковым маслом.

Сложите все в кулинарный рукав и положите в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов, периодически перемешивая картофель.

Чтобы добавить блюду привлекательной золотистой корочки, нужно открыть рукав и снова поставить в духовку.

Когда картофель будет иметь хорошую корочку - доставайте из духовки и наслаждайтесь вкусом.

Польза картофеля для здоровья

Картофель является ценным источником питательных веществ и вносит весомый вклад в здоровье человека.

Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют поддержанию иммунитета и здоровья кожи.

Картофель содержит большое количество калия, способствующего нормализации артериального давления и функционированию сердца.

А еще в нем есть значительное количество клетчатки, которая помогает в нормализации пищеварения.

Некоторые исследования показывают, что потребление картофеля может снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

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