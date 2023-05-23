Гости точно попросят добавки! Держите рецепт невероятно вкусного запеченного картофеля
Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Запеченную картошку можно приготовить перед приходом гостей или на семейный ужин.
Рецептом невероятно вкусного картофеля, запеченного в духовке, поделились в издании Sante Plus.
Ингредиенты
Для приготовления невероятно вкусного запеченного картофеля в духовке вам понадобятся:
- 1 кг картофеля
- 2-3 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 1/2 чайной ложки паприки
- 1/4 чайной ложки куркумы
- 1/5 чайной ложки розмарина
- Соль и перец по вкусу
Как готовить
Сначала помойте и почистите картофель, разрежьте минимум на четыре части. Положите овощ в глубокую тарелку и приправьте солью и специями.
Для усиления вкуса добавьте небольшой зубчик чеснока. Поперчите картофель и полейте оливковым маслом.
Сложите все в кулинарный рукав и положите в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов, периодически перемешивая картофель.
Чтобы добавить блюду привлекательной золотистой корочки, нужно открыть рукав и снова поставить в духовку.
Когда картофель будет иметь хорошую корочку - доставайте из духовки и наслаждайтесь вкусом.
Польза картофеля для здоровья
Картофель является ценным источником питательных веществ и вносит весомый вклад в здоровье человека.
Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют поддержанию иммунитета и здоровья кожи.
Картофель содержит большое количество калия, способствующего нормализации артериального давления и функционированию сердца.
А еще в нем есть значительное количество клетчатки, которая помогает в нормализации пищеварения.
Некоторые исследования показывают, что потребление картофеля может снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
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