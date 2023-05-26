Вкусно горячими и холодными. Лучший рецепт оладий из кабачков
Оладьи из кабачков - практически никого не оставят равнодушными. А если в них добавить еще консервированную кукурузу - блюдо заиграет новыми оттенками вкуса.
Рецептом вкуснейших оладий из кабачков поделился кулинар Алексей Крючков в Instagram.
"Сохраняйте и попробуйте. Оладьи с кабачком и кукурузой. Один из вариантов кабачковых оладий, тем более скоро сезон", - подписал рецепт повар.
Что вам нужно для оладий:
- кабачок (1-2 штуки)
- банка кукурузы
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
- 1 ст.л. масла
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л разрыхлителя
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
Натрите кабачок на терку, добавьте соль и перемешайте. Дайте смеси постоять и отожмите лишнюю воду. Добавьте яйцо и сметану, потом муку и банку консервированной кукурузы. Затем добавьте подсолнечное масло и разрыхлитель. Перемешайте все и жарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.
Потом добавьте сметану и наслаждайтесь вкусом!
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