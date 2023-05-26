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Вкусно горячими и холодными. Лучший рецепт оладий из кабачков

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Пятница 26 мая 2023 09:31
Вкусно горячими и холодными. Лучший рецепт оладий из кабачков Рецепт оладий из кабачков и кукурузы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Оладьи из кабачков - практически никого не оставят равнодушными. А если в них добавить еще консервированную кукурузу - блюдо заиграет новыми оттенками вкуса.

Рецептом вкуснейших оладий из кабачков поделился кулинар Алексей Крючков в Instagram.

"Сохраняйте и попробуйте. Оладьи с кабачком и кукурузой. Один из вариантов кабачковых оладий, тем более скоро сезон", - подписал рецепт повар.

Что вам нужно для оладий:

  • кабачок (1-2 штуки)
  • банка кукурузы
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. муки
  • 1 ст.л. масла
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л разрыхлителя
  • соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Натрите кабачок на терку, добавьте соль и перемешайте. Дайте смеси постоять и отожмите лишнюю воду. Добавьте яйцо и сметану, потом муку и банку консервированной кукурузы. Затем добавьте подсолнечное масло и разрыхлитель. Перемешайте все и жарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.

Потом добавьте сметану и наслаждайтесь вкусом!

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рецепт оладки кабачки