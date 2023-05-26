Вкусно горячими и холодными. Лучший рецепт оладий из кабачков

Оладьи из кабачков - практически никого не оставят равнодушными. А если в них добавить еще консервированную кукурузу - блюдо заиграет новыми оттенками вкуса.

"Сохраняйте и попробуйте. Оладьи с кабачком и кукурузой. Один из вариантов кабачковых оладий, тем более скоро сезон", - подписал рецепт повар.

Что вам нужно для оладий:

кабачок (1-2 штуки)

банка кукурузы

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. муки

1 ст.л. масла

1 яйцо

0,5 ч.л разрыхлителя

соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Натрите кабачок на терку, добавьте соль и перемешайте. Дайте смеси постоять и отожмите лишнюю воду. Добавьте яйцо и сметану, потом муку и банку консервированной кукурузы. Затем добавьте подсолнечное масло и разрыхлитель. Перемешайте все и жарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.

Потом добавьте сметану и наслаждайтесь вкусом!