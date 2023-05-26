Смачно гарячими та холодними. Кращий рецепт оладок з кабачків

Оладки з кабачків – практично нікого не залишать байдужими. А якщо в них додати ще консервовану кукурудзу – страва заграє новими відтінками смаку.

"Зберігайте і спробуйте. Оладки з кабачком та кукурудзою. Один із варіантів кабачкових оладок, тим більше скоро сезон", - підписав рецепт кухар.

Що вам потрібно для оладок:

кабачок (1-2 штуки)

банку кукурудзи

2 ст. сметани

2 ст. борошна

1 ст. л олії

1 яйце

0,5 ч.л розпушувача

сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування

Натріть кабачок на тертку, додайте сіль і перемішайте. Дайте суміші постояти і відіжміть зайву воду. Додайте яйце та сметану, потім борошно та банку консервованої кукурудзи. Потім додайте олію та розпушувач. Перемішайте все і смажте на олії з обох боків до рум'яної скоринки.

Потім додайте сметану та насолоджуйтесь смаком!