Смачно гарячими та холодними. Кращий рецепт оладок з кабачків
Оладки з кабачків – практично нікого не залишать байдужими. А якщо в них додати ще консервовану кукурудзу – страва заграє новими відтінками смаку.
Рецептом найсмачніших оладок із кабачків поділився кулінар Олексій Крючков у Instagram.
"Зберігайте і спробуйте. Оладки з кабачком та кукурудзою. Один із варіантів кабачкових оладок, тим більше скоро сезон", - підписав рецепт кухар.
Що вам потрібно для оладок:
- кабачок (1-2 штуки)
- банку кукурудзи
- 2 ст. сметани
- 2 ст. борошна
- 1 ст. л олії
- 1 яйце
- 0,5 ч.л розпушувача
- сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування
Натріть кабачок на тертку, додайте сіль і перемішайте. Дайте суміші постояти і відіжміть зайву воду. Додайте яйце та сметану, потім борошно та банку консервованої кукурудзи. Потім додайте олію та розпушувач. Перемішайте все і смажте на олії з обох боків до рум'яної скоринки.
Потім додайте сметану та насолоджуйтесь смаком!
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