Нежные творожные булочки с мармеладом: вкуснятина, которая просто тает во рту!

Пухленькие и вкусные булочки, в состав входит нежный творог и кусочки мармелада - идеальное дополнение к чаю, кофе или горячему шоколаду в последние дни зимы. Готовятся они очень легко, быстро и все продукты для рецепта доступны.

Как готовить нежные творожные булочки с мармеладом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Smachenke .

Что вам понадобится:

Творог кисломолочный - 300 г

Кефир - 120 г

Мука - 400 г муки

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 50 г

Сода - 1 ч. ложка

Масло - 60 г

Ванильный сахар - 10 г

Мармелад - 300 г

Как готовить творожные булочки с мармеладом

В миске смешиваем одно яйцо, обычный сахар и ванильный, добавляем соль и взбиваем до полного растворения ингредиентов.

Творог перетираем через сито и добавляем в яичную смесь, хорошо перемешиваем.

Вливаем в смесь масло и кефир, смешиваем. Добавляем часть муки и соду, замешиваем тесто. Затем постепенно вводим остатки муки и начинаем вымешивать тесто руками. Делаем это не менее 5 минут.

Делим тесто на колобки по 85 граммов каждый. Колобки раскатываем в лепешки толщиной 2-3 мм. Мармелад измельчаем и выкладываем его на поверхность теста. Скриншот

Сворачиваем лепешки в рулеты так, чтобы начинка была внутри. Делим такой рулет вдоль, не доходя до конца. Складываем из двух концов косичку и сворачиваем ее в улитку. Конец улитки прячем внутрь. Скриншот

Застилаем противень пергаментом и выкладываем булочки на расстоянии друг от друга. Смазываем булочки яйцом и запекаем 25-30 минут при 180 градусах. Скриншот

Подавать булочки охлажденными. Мармелад по желанию можно заменить на изюм или орехи.