Нежные творожные булочки с мармеладом: вкуснятина, которая просто тает во рту!
Пухленькие и вкусные булочки, в состав входит нежный творог и кусочки мармелада - идеальное дополнение к чаю, кофе или горячему шоколаду в последние дни зимы. Готовятся они очень легко, быстро и все продукты для рецепта доступны.
Как готовить нежные творожные булочки с мармеладом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Smachenke.
Что вам понадобится:
- Творог кисломолочный - 300 г
- Кефир - 120 г
- Мука - 400 г муки
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 50 г
- Сода - 1 ч. ложка
- Масло - 60 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Мармелад - 300 г
Как готовить творожные булочки с мармеладом
В миске смешиваем одно яйцо, обычный сахар и ванильный, добавляем соль и взбиваем до полного растворения ингредиентов.
Творог перетираем через сито и добавляем в яичную смесь, хорошо перемешиваем.
Вливаем в смесь масло и кефир, смешиваем. Добавляем часть муки и соду, замешиваем тесто. Затем постепенно вводим остатки муки и начинаем вымешивать тесто руками. Делаем это не менее 5 минут.
Делим тесто на колобки по 85 граммов каждый. Колобки раскатываем в лепешки толщиной 2-3 мм. Мармелад измельчаем и выкладываем его на поверхность теста.Скриншот
Сворачиваем лепешки в рулеты так, чтобы начинка была внутри. Делим такой рулет вдоль, не доходя до конца. Складываем из двух концов косичку и сворачиваем ее в улитку. Конец улитки прячем внутрь.Скриншот
Застилаем противень пергаментом и выкладываем булочки на расстоянии друг от друга. Смазываем булочки яйцом и запекаем 25-30 минут при 180 градусах.Скриншот
Подавать булочки охлажденными. Мармелад по желанию можно заменить на изюм или орехи.
Ранее мы рассказывали о том, как приготовить на завтрак омлет тамагояки.
А еще писали о том, как на Масленицу сделать идеальные вареники.