Вкусный ягодный пирог буквально за 5 минут: у вас будут все просить этот рецепт

Приготовить вкусный и полезный ягодный пирог летом можно очень быстро и из недорогих и доступных продуктов, которые есть почти на каждой кухне. А зимой пирог по этому рецепту можно приготовить с замороженными ягодами.

Что вам понадобится:

Яйца - 4 шт.

Сахар - 350 г

Соль - щепотка

Ванилин - по вкусу

Масло сливочное - 200 г

Сметана - 400 г

Мука - 450 г

Разрыхлитель теста - 3 ч. ложки

Ягоды или фрукты для начинки

Как приготовить самый простой пирог

Яйца взбиваем с сахаром и солью, можно добавить ванилин. Всю массу хорошо перетираем венчиком. Сливочное масло нужно растопить, а потом дать ему остыть, а потом добавить к яйцам.

Далее добавляем сметану (ее можно заменить кефиром), а потом вымешиваем всю массу до однородного состояния.

Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем, соединяем с жидкими ингредиентами и вымешиваем мягкое и густое тесто.

Форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой. Потом выливаем туда тесто и разравниваем его.

Ягоды можно предварительно помыть, порезать и засыпать сахаром. Дать постоять, пока вы вымешиваете тесто. Ягоды дадут сок и немножко засахарятся. Готовые ягодки выкладываем сверху на тесто.

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Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 40-50 минут. Время зависит от вашей духовки. Готовность проверяем зубочисткой.

Готовый пирог нужно немного остудить и посыпать сахарной пудрой. Если вы любите очень сладкие десерты - можно сделать сметанный крем с сахарной пудрой.

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