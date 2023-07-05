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Смачний ягідний пиріг буквально за 5 хвилин: у вас будуть всі просити цей рецепт

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Середа 05 липня 2023 08:02
Смачний ягідний пиріг буквально за 5 хвилин: у вас будуть всі просити цей рецепт Найпростіший пиріг з ягодами (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати смачний і корисний пиріг з ягодами влітку можна дуже швидко і з недорогих і доступних продуктів, які є майже на кожній кухні. А взимку пиріг за цим рецептом можна приготувати із замороженими ягодами.

Найпростішим рецептом ягідного пирога поділилися кулінари на сайті "Господинька".

Що вам знадобиться:

  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор - 350 г
  • Сіль - щіпка
  • Ванілін - до свого смаку
  • Олія вершкове - 200 г
  • Сметана – 400 г
  • Борошно - 450 г
  • Розпушувач тіста – 3 ч. ложки
  • Ягоди або фрукти для начинки

Як приготувати найпростіший пиріг

Яйця збиваємо з цукром та сіллю, можна додати ванілін. Усю масу добре перетираємо віночком. Вершкове масло потрібно розтопити, а потім дати йому охолонути, а потім додати до яєць.

Далі додаємо сметану (її можна замінити на кефір), а потім вимішуємо всю масу до однорідного стану.

Борошно просіюємо, з'єднуємо з розпушувачем, з'єднуємо з рідкими інгредієнтами та вимішуємо м'яке та густе тісто.

Форму для випікання застеляємо пергаментним папером. Потім виливаємо туди тісто та розрівнюємо його.

Ягоди можна попередньо помити, порізати та засипати цукром. Дати постояти, поки вимішується тісто. Ягоди дадуть сік і трохи зацукряться. Готові ягідки викладаємо зверху на тісто.

Смачний ягідний пиріг буквально за 5 хвилин: у вас будуть всі просити цей рецепт

Скріншот

Випікаємо пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Час залежить від духовки. Готовність перевіряємо зубочисткою.

Готовий пиріг потрібно трохи остудити та посипати цукровою пудрою. Якщо ви любите дуже солодкі десерти – можна зробити сметанний крем із цукровою пудрою.

Смачний ягідний пиріг буквально за 5 хвилин: у вас будуть всі просити цей рецепт

Скріншот

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати печиво без олії та борошна.

А ще розповідали про те, з якими продуктами не можна запікати картоплю.

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