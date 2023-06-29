Не запекайте картофель с этими овощами: блюдо будет сырым даже после 2 часов в духовке
Картофель, запеченный в духовке, считается более вкусным и полезным, чем отварной или обжаренный. И приготовить вкусный картофель в духовке можно самыми разными способами, с самыми различными добавками.
Однако есть овощ, который не стоит добавлять при запекании картофеля в духовке, так как он испортит все блюдо. Какой именно - читайте ниже.
С чем не стоит запекать картофель
Одно из популярных блюд с картофелем в духовке - это "шапочки" с помидорами и сыром. На картофель выкладываются помидоры, а сверху посыпается сыром, чтобы получились "сырные шапочки". Помидоры должны добавить блюду сочности и наполненности вкуса.
Но профессионалы так готовить не рекомендуют. По такому рецепту картофель будет запекаться до готовности не просто в два раза дольше, а невероятно долго.
А за это время сыр приобретет форму темно-коричневой корки. После приготовления он затвердеет и будет крошиться как чипсы. Сыр во время запекания стоит добавлять в конце приготовления - так он будет тягучим и расплавится.
Но основная неприятность кроется именно в помидорах. Дело в том, что в картофеле содержится крахмал, который при высоких температурах начнет взаимодействовать с кислотой, которая есть в помидорах. В сочетании - оба продукта будут доходить до полной готовности невероятно долго.
Отказываться от помидоров полностью необязательно. Можно изменить рецепт. Например, сделать еще один слой овощей между картофелем и помидорами. Отлично подойдут кабачки, сладкий перец или даже любой майонезный соус.
Основная цель - не допустить, чтобы картофель и помидоры контактировали напрямую во время приготовления.
Как приготовить невероятно вкусный запеченный картофель
Шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский рекомендует для запекания картофеля взять только немного специй, чеснок и растительное масло.
- 1 кг картофеля
- 100-120 мл растительного масла
- паприка (лучше копченная)
- сушеный чеснок
- кориандр, куркума, зира
- острый чили и черный перец
Смесь специй в общем количестве - 1,5 ст. ложки. А можно взять готовую приправу для картофеля и добавить к нему паприку, свежий чеснок, перец чили и черный молотый перец.
Картофель в кожуре отварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Слейте воду. Смешайте все специи с растительным маслом, чесноком и солью. Смесь специй перемешайте с картофелем.
Застелите противень пергаментом, выложите картофель и немного раздавите основанием стакана. Остатками смеси смажьте картофель сверху. Запекайте до румяности.
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