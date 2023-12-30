Салат "Шустрик" называют серьезным конкурентом "Оливье": готовится легко и быстро!

Если вы устали от "Оливье", но хотите приготовить что-нибудь вкусное, попробуйте этот вкусный и простой рецепт. Салат "Шустрик" вам очень понравится, ведь у него более пикантный вкус и не требуется много времени на приготовление.

Как приготовить салат, который называют главным конкурентом "Оливье", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Господинька" .

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

ветчина или копченое мясо - 250 г.

консервированная фасоль - 250 граммов или одна обычная банка

консервированный горошек - 250 граммов или одна обычная банка

лук - 1 штука

вареное яйцо - 3 штуки

соленый арахис - 50 г.

маринованный огурец - 150 г.

майонез - по вкусу.

Для маринования лука требуются следующие ингредиенты:

вода 2 ст.л.

уксус столовый - 1 ст.л.

сахар - 1 ч.л.

Начнем приготовление. Нарежьте лук и замаринуйте его в воде с сахаром и уксусом. Оставьте все это примерно на 15 минут, после чего слейте воду.

Ветчину и огурцы нарезайте кубиками, а вареные яйца натрите. Затем смешайте их с горошком, луком, фасолью и арахисом. Залейте майонезом и тщательно перемешайте.

Перед подачей вы можете выложить салат на тарелку с помощью разъемного кольца или самодельной формы из бутылки. Украсить "Шустрика" можно тертым яйцом или сыром.