Салат "Шустрик" называют серьезным конкурентом "Оливье": готовится легко и быстро!
Если вы устали от "Оливье", но хотите приготовить что-нибудь вкусное, попробуйте этот вкусный и простой рецепт. Салат "Шустрик" вам очень понравится, ведь у него более пикантный вкус и не требуется много времени на приготовление.
Как приготовить салат, который называют главным конкурентом "Оливье", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Господинька".
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
- ветчина или копченое мясо - 250 г.
- консервированная фасоль - 250 граммов или одна обычная банка
- консервированный горошек - 250 граммов или одна обычная банка
- лук - 1 штука
- вареное яйцо - 3 штуки
- соленый арахис - 50 г.
- маринованный огурец - 150 г.
- майонез - по вкусу.
Для маринования лука требуются следующие ингредиенты:
- вода 2 ст.л.
- уксус столовый - 1 ст.л.
- сахар - 1 ч.л.
Начнем приготовление. Нарежьте лук и замаринуйте его в воде с сахаром и уксусом. Оставьте все это примерно на 15 минут, после чего слейте воду.
Ветчину и огурцы нарезайте кубиками, а вареные яйца натрите. Затем смешайте их с горошком, луком, фасолью и арахисом. Залейте майонезом и тщательно перемешайте.
Перед подачей вы можете выложить салат на тарелку с помощью разъемного кольца или самодельной формы из бутылки. Украсить "Шустрика" можно тертым яйцом или сыром.
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