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Салат "Шустрик" называют серьезным конкурентом "Оливье": готовится легко и быстро!

Суббота 30 декабря 2023 16:29
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Салат "Шустрик" называют серьезным конкурентом "Оливье": готовится легко и быстро! Простой салат на Новый год (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Если вы устали от "Оливье", но хотите приготовить что-нибудь вкусное, попробуйте этот вкусный и простой рецепт. Салат "Шустрик" вам очень понравится, ведь у него более пикантный вкус и не требуется много времени на приготовление.

Как приготовить салат, который называют главным конкурентом "Оливье", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Господинька".

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • ветчина или копченое мясо - 250 г.
  • консервированная фасоль - 250 граммов или одна обычная банка
  • консервированный горошек - 250 граммов или одна обычная банка
  • лук - 1 штука
  • вареное яйцо - 3 штуки
  • соленый арахис - 50 г.
  • маринованный огурец - 150 г.
  • майонез - по вкусу.

Для маринования лука требуются следующие ингредиенты:

  • вода 2 ст.л.
  • уксус столовый - 1 ст.л.
  • сахар - 1 ч.л.

Начнем приготовление. Нарежьте лук и замаринуйте его в воде с сахаром и уксусом. Оставьте все это примерно на 15 минут, после чего слейте воду.

Ветчину и огурцы нарезайте кубиками, а вареные яйца натрите. Затем смешайте их с горошком, луком, фасолью и арахисом. Залейте майонезом и тщательно перемешайте.

Перед подачей вы можете выложить салат на тарелку с помощью разъемного кольца или самодельной формы из бутылки. Украсить "Шустрика" можно тертым яйцом или сыром.

Напомним, ранее мы уже называли 5 новогодних блюд, которые ели только в СССР.

Кроме того, недавно уже стало известно, что приготовить на Новый год, чтобы не навредить здоровью.

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