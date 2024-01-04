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Пирог с какао и сыром: самая простая и вкусная выпечка к чаю

Четверг 04 января 2024 08:02
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Пирог с какао и сыром: самая простая и вкусная выпечка к чаю Самый простой пирог с сыром и какао (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить вкуснейший и легкий пирог с сыром можно очень быстро. Вам не придется раскатывать тесто, а все ингредиенты для этой выпечки очень доступны. Такой пирог можно подать гостям или побаловать им домашних по праздникам.

Как приготовить очень простой и вкусный пирог с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Мука - 80 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Масло - 70 г
  • Сахар - 70 г
  • Какао - 2 ст. ложки
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

  • Сыр кисломолочный - 400-450 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Масло - 50 г
  • Крахмал кукурузный - 1 ст. кровати
  • Сахар –- 90 г

Как готовить пирог

Готовим тесто: к маслу комнатной температуры добавляем сахар и взбиваем до растворения. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешиваем.

Для творожной массы все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.

Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, темную массу, далее творожную. Предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложить сверху на сырный слой как показано на видео.

Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем из формы охлажденным.

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