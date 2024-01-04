Пирог с какао и сыром: самая простая и вкусная выпечка к чаю
Приготовить вкуснейший и легкий пирог с сыром можно очень быстро. Вам не придется раскатывать тесто, а все ингредиенты для этой выпечки очень доступны. Такой пирог можно подать гостям или побаловать им домашних по праздникам.
Как приготовить очень простой и вкусный пирог с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.
Что вам понадобится:
- Мука - 80 г
- Сметана - 2 ст. ложки
- Масло - 70 г
- Сахар - 70 г
- Какао - 2 ст. ложки
- Разрыхлитель - 1 ч. ложка
- Яйцо - 1 шт.
Для начинки:
- Сыр кисломолочный - 400-450 г
- Яйцо - 2 шт.
- Масло - 50 г
- Крахмал кукурузный - 1 ст. кровати
- Сахар –- 90 г
Как готовить пирог
Готовим тесто: к маслу комнатной температуры добавляем сахар и взбиваем до растворения. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешиваем.
Для творожной массы все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.
Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, темную массу, далее творожную. Предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложить сверху на сырный слой как показано на видео.
Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем из формы охлажденным.
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