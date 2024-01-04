Пирог с какао и сыром: самая простая и вкусная выпечка к чаю

Приготовить вкуснейший и легкий пирог с сыром можно очень быстро. Вам не придется раскатывать тесто, а все ингредиенты для этой выпечки очень доступны. Такой пирог можно подать гостям или побаловать им домашних по праздникам.

Как приготовить очень простой и вкусный пирог с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

Мука - 80 г

Сметана - 2 ст. ложки

Масло - 70 г

Сахар - 70 г

Какао - 2 ст. ложки

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Сыр кисломолочный - 400-450 г

Яйцо - 2 шт.

Масло - 50 г

Крахмал кукурузный - 1 ст. кровати

Сахар –- 90 г

Как готовить пирог

Готовим тесто: к маслу комнатной температуры добавляем сахар и взбиваем до растворения. Добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Добавляем просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешиваем.

Для творожной массы все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до однородной массы.

Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, темную массу, далее творожную. Предварительно отдельно смешать по 2 ложки темной и творожной массы и выложить сверху на сырный слой как показано на видео.

Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем из формы охлажденным.