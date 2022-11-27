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Лучше Мимозы: рецепт невероятно вкусного и простого салата

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Воскресенье 27 ноября 2022 08:40
Лучше Мимозы: рецепт невероятно вкусного и простого салата Скриншот: Салат с тунцом
Автор: Светлана Мащенко

Мимоза – любимый многими салат, который подходит, как к праздничному, так и к повседневному столу. Однако есть много альтернативных рецептов, где вместо классической консервы из сардины добавляют другие ингредиенты.

Как приготовить такой салат, рассказала кулинарка на канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • тунец консервированный - 1 банка
  • картофель вареный - 4 шт.
  • морковь вареная – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – 150 г
  • лук зеленый

Пошаговое приготовление

Нарежьте кубиком картофель и морковь, натрите на терку белок, а желток и консервированный тунец измельчите вилкой. Зеленый лук мелко нашинкуйте.

Возьмите кольцо для формирования салатов. Выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Далее – зеленый лук, тунец и майонез.

Затем слой моркови и майонез. Верхний слой – белок, майонез и посыпьте желтком, как на "Мимозу". Украсьте зеленым луком.

Раньше мы писали, как приготовить салат Белочка.

Также читайте о простом зимнем салате, вкус которого сведет вас с ума.

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