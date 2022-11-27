Лучше Мимозы: рецепт невероятно вкусного и простого салата

Мимоза – любимый многими салат, который подходит, как к праздничному, так и к повседневному столу. Однако есть много альтернативных рецептов, где вместо классической консервы из сардины добавляют другие ингредиенты.

Как приготовить такой салат, рассказала кулинарка на канале Onyshkevychi.

Составляющие: тунец консервированный - 1 банка

картофель вареный - 4 шт.

морковь вареная – 2 шт.

яйца – 3 шт.

майонез – 150 г

лук зеленый Пошаговое приготовление Нарежьте кубиком картофель и морковь, натрите на терку белок, а желток и консервированный тунец измельчите вилкой. Зеленый лук мелко нашинкуйте. Возьмите кольцо для формирования салатов. Выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Далее – зеленый лук, тунец и майонез. Затем слой моркови и майонез. Верхний слой – белок, майонез и посыпьте желтком, как на "Мимозу". Украсьте зеленым луком.