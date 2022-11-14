Салат "Белочка" с плавленым сырком: добавьте неожиданный ингредиент для супер вкуса
Скриншот: Салат "Белочка"
Салат "Белочка" – это невероятно вкусная смесь плавленого сырка, с яйцом и чесноком. Его можно есть ложками или намазывать на хлеб, а если добавить специальный ингредиент, получите супер вкус.
Рецепт появился на канале Onyshkevychi.
Кулинар предлагает добавить в салат морковь!
Составляющие:
- Яйца – 6 шт.
- Плавленый сырок – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика.
- Майонез – 3-4 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Отварите морковь и охладите. На крупную терку натрите яйца и плавленый сырок. Натирать сырок и яйца следует поочередно, ведь так салат будет проще вымесить.
Выдавите или также натрите на более мелкую терку чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
Заправьте наш салат майонезом, все тщательно перемешайте.
Приятного аппетита!
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