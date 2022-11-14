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Салат "Белочка" с плавленым сырком: добавьте неожиданный ингредиент для супер вкуса

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Понедельник 14 ноября 2022 08:01
Салат "Белочка" с плавленым сырком: добавьте неожиданный ингредиент для супер вкуса Скриншот: Салат "Белочка"
Автор: Светлана Мащенко

Салат "Белочка" – это невероятно вкусная смесь плавленого сырка, с яйцом и чесноком. Его можно есть ложками или намазывать на хлеб, а если добавить специальный ингредиент, получите супер вкус.

Рецепт появился на канале Onyshkevychi.

Кулинар предлагает добавить в салат морковь!

Составляющие:

  • Яйца – 6 шт.
  • Плавленый сырок – 3 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика.
  • Майонез – 3-4 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите морковь и охладите. На крупную терку натрите яйца и плавленый сырок. Натирать сырок и яйца следует поочередно, ведь так салат будет проще вымесить.

Выдавите или также натрите на более мелкую терку чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте наш салат майонезом, все тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!

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