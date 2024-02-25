Вкусные и полезные гречневые оладьи. Никто не поверит, что они из вчерашней каши

Для приготовления гречневых оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:

гречка отварная - 150 граммов

сметана - 100 гр.

яйца - 2 штуки

мука пшеничная - 30 гр.

зеленый лук, соль, специи - по вкусу

Начнем приготовление. Смешайте яйца с солью и сметаной, когда масса станет однородной - добавляйте гречку, нарезанный зеленый лук и муку. Хорошо все это вымешайте и начните жарить оладьи.

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выкладывайте гречневое тесто небольшими порциями, как обычные оладьи. Обжарьте их с обеих сторон. Готовые оладьи перед подачей на стол выложите на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишний жир. Затем переложите их на тарелку, сверху можно украсить сметаной и посыпать зеленью.

Вариант сервировки готовых гречневых оладий (скриншот)

В чем польза гречки

Эта крупа не содержит глютена, богата клетчаткой, белоком и другими полезными элементами. Она дарит человеку: