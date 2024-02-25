Вкусные и полезные гречневые оладьи. Никто не поверит, что они из вчерашней каши

Иногда бывает так, что с вечера остается отварная гречка, но ее уже никто не хочет есть. Не торопитесь выбрасывать кашу, ведь из нее вы сможете приготовить невероятно вкусный завтрак, который понравится и детям и взрослым.
Как сделать оладьи из гречки и во многом пользу этой крупы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Picante Cooking, Википедия.
Начнем приготовление. Смешайте яйца с солью и сметаной, когда масса станет однородной - добавляйте гречку, нарезанный зеленый лук и муку. Хорошо все это вымешайте и начните жарить оладьи.
Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выкладывайте гречневое тесто небольшими порциями, как обычные оладьи. Обжарьте их с обеих сторон. Готовые оладьи перед подачей на стол выложите на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишний жир. Затем переложите их на тарелку, сверху можно украсить сметаной и посыпать зеленью.
Эта крупа не содержит глютена, богата клетчаткой, белоком и другими полезными элементами. Она дарит человеку:
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