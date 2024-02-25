Смачні та корисні гречані оладки. Ніхто не повірить, що вони з вчорашньої каші

Іноді буває так, що з вечора залишається відварена гречка, але її вже ніхто не хоче їсти. Не поспішайте викидати кашу, адже з неї ви зможете приготувати неймовірно смачний сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.
Як зробити оладки з гречки та у чому користь цієї крупи, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Picante Cooking, Вікіпедія.
Почнемо приготування. Змішайте яйця з сіллю та сметаною, коли маса стане однорідною - додавайте гречку, нарізану зелену цибулю та борошно. Добре усе це вимішайте та почніть смажити оладки.
Розігрійте пательню, додайте рослинну олію та викладайте гречане тісто невеличкими порціями, як звичайні оладки. Обсмажте їх з обох сторін. Готові оладки перед подачею на стіл викладіть на паперовий рушник, аби він забрав зайвий жир. Потім перекладіть їх на тарілку, зверху можна прикрасити сметаною та посипати зеленню.
Ця крупа не містить глютену, багата на клітковину, білок та інші корисні елементи. Вона дарує людині:
Раніше ми вже розповідали, як приготувати ароматні курячі грудки з лаймом усього за 15 хвилин.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зробити пісний майонез без яєць.