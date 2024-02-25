Смачні та корисні гречані оладки. Ніхто не повірить, що вони з вчорашньої каші

Для приготування гречаних оладків вам знадобляться такі інгредієнти:

гречка відварена - 150 грамів

сметана - 100 гр.

яйця - 2 штуки

борошно пшеничне - 30 гр.

зелена цибуля, сіль, спеції - на смак

Почнемо приготування. Змішайте яйця з сіллю та сметаною, коли маса стане однорідною - додавайте гречку, нарізану зелену цибулю та борошно. Добре усе це вимішайте та почніть смажити оладки.

Розігрійте пательню, додайте рослинну олію та викладайте гречане тісто невеличкими порціями, як звичайні оладки. Обсмажте їх з обох сторін. Готові оладки перед подачею на стіл викладіть на паперовий рушник, аби він забрав зайвий жир. Потім перекладіть їх на тарілку, зверху можна прикрасити сметаною та посипати зеленню.

Варіант сервірування готових гречаних оладків (скріншот)

У чому користь гречки

Ця крупа не містить глютену, багата на клітковину, білок та інші корисні елементи. Вона дарує людині: