Такую вкуснятину вы еще не пробовали. Готовим ароматные куриные грудки с лаймом всего за 15 минут

Если вам надоела сухая и невкусная куриная грудка, попробуйте "быстрый" рецепт, благодаря которому вы сможете приготовить невероятно вкусное и ароматное мясо с лаймом. Для этого вам понадобится всего 15 минут.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 куриная грудка

2 лайма

20 граммов молотого тмина

10 грамм молотой паприки

10 граммов соли

20 миллилитров оливкового масла.

Начнем приготовление. Сначала возьмите чугунную сковороду и поместите ее в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. И пока она будет нагреваться, смешайте все сухие специи и соль в большой тарелке. Затем посыпьте ими вымытую и высушенную бумажным полотенцем куриную грудку.

Извлекайте из духовки нагретую сковороду и ставьте ее на плиту. На среднем огне начинайте жарить грудку, предварительно налейте оливковое масло. Сначала кладите курицу шкуркой вниз. Духовку при этом не выключайте.

Сильно прижимайте мясо к сковороде, а сверху на него выложите кольца лайма. Жарьте курицу, пока не начнет румяниться шкурка. На это уйдет примерно 2 минуты.

Затем накрывайте грудку фольгой, а сверху положите что-нибудь тяжелое, можно другую чугунную сковородку или что-то другое. Главное, чтобы этот предмет не стал плавиться в духовке.

Перенесите "конструкцию" с курицей в духовку. После этого подождите всего 10 минут, за это время она успеет пропечься. А уже потом достаньте сковороду, переверните курицу на другую сторону и дайте ей еще немного подрумянится на огне. Это еще одна минута.

Затем полейте курицу соком лайма и подавайте на стол. Такую вкуснятину вы точно еще не пробовали.