Такую вкуснятину вы еще не пробовали. Готовим ароматные куриные грудки с лаймом всего за 15 минут
Если вам надоела сухая и невкусная куриная грудка, попробуйте "быстрый" рецепт, благодаря которому вы сможете приготовить невероятно вкусное и ароматное мясо с лаймом. Для этого вам понадобится всего 15 минут.
Как вкусно приготовить куриную грудку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 2 лайма
- 20 граммов молотого тмина
- 10 грамм молотой паприки
- 10 граммов соли
- 20 миллилитров оливкового масла.
Начнем приготовление. Сначала возьмите чугунную сковороду и поместите ее в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. И пока она будет нагреваться, смешайте все сухие специи и соль в большой тарелке. Затем посыпьте ими вымытую и высушенную бумажным полотенцем куриную грудку.
Извлекайте из духовки нагретую сковороду и ставьте ее на плиту. На среднем огне начинайте жарить грудку, предварительно налейте оливковое масло. Сначала кладите курицу шкуркой вниз. Духовку при этом не выключайте.
Сильно прижимайте мясо к сковороде, а сверху на него выложите кольца лайма. Жарьте курицу, пока не начнет румяниться шкурка. На это уйдет примерно 2 минуты.
Затем накрывайте грудку фольгой, а сверху положите что-нибудь тяжелое, можно другую чугунную сковородку или что-то другое. Главное, чтобы этот предмет не стал плавиться в духовке.
Перенесите "конструкцию" с курицей в духовку. После этого подождите всего 10 минут, за это время она успеет пропечься. А уже потом достаньте сковороду, переверните курицу на другую сторону и дайте ей еще немного подрумянится на огне. Это еще одна минута.
Затем полейте курицу соком лайма и подавайте на стол. Такую вкуснятину вы точно еще не пробовали.
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