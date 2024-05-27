Вкусная запеканка с картофелем и фаршем на обед или ужин: простой рецепт без духовки
Блюда с картофелем могут быть небанальными и очень простыми. И если вы хотите приготовить что-то вкусненькое на ужин или обед - попробуйте запеканку с фаршем, вам даже не придется включать духовку.
Как готовить это блюдо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Прості рецепти".
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
- 400 граммов фарша
- 4 картофелины
- 1 луковица
- 5 зубчиков чеснока
- пучок петрушки
- 5 яиц
- сливочное и оливковое масло
- сыр
- соль и перец - по вкусу.
Начнем приготовление. Сначала обжарьте фарш с луком. Снимайте его с огня, когда лук станет мягким. Затем добавляйте туда же соль с перцем, а также измельченный чеснок.
Далее займитесь картофелем. Его нужно почистить, нарезать кубиками и обжарить на сковороде с оливковым и сливочным маслом. Доводить картошку до готовности не нужно. Она должна поджариться сверху.
В отдельной миске смешайте яйца с зеленью. А затем переложите обжаренный фарш в картофель на сковороду, влейте туда же яйца и все перемешайте.
Затем накрывайте блюдо крышкой и готовьте на небольшом огне. Запеканка будет готова тогда, когда прожарятся яйца, благодаря которым блюдо будет держать "форму". После этого затирайте все сыром и подавайте на стол.
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