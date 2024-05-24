Польское пирожное "Кремувка": рецепт нежного десерта с заварным кремом

Это популярное польское пирожное, состоящее из нескольких листков листового теста, также называют "наполеонками" - однако заварного крема в этом десерте гораздо больше. А иногда эти пирожные называют "папскими", ведь их любил есть Папа Римский - Иоанн Павел II.

О том, как приготовить такое пирожное, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Что нужно для польского пирожного

Для того чтобы приготовить этот нежный десерт, нужны следующие ингредиенты:

слоеное тесто (готовое) - 500 г;

яйца - 7 шт.;

сливки (жирность 12%) - 700 г;

сахар - 200 г;

ванильный пудинг - 1 пачка (40 г);

вода - 100 г;

желатин - 15-20 г;

ванильный порошок - щепотка;

форма для выпечки 21х25 см.

Как готовить "Кремувку"

Поставьте разогреваться духовку до 220 градусов. Листовое тесто разделите на две части, одну из них переложите в форму. Другую, помещенную в отдельную, одинаковую по размеру форму, разрежьте на квадраты.

Разделите на две части тесто (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Нижняя часть пирожного (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Разрежьте вторую часть теста на квадраты (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Выпекайте коржи 13-15 минут, в это время приготовьте крем. Отделите желтки от белков (для крема нужны только желтки), смешайте их с ванильным порошком, 100 г сливок и пудингом до однородной консистенции.

Яичная масса для крема (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Желатин залейте водой - если вы хотите более густую консистенцию, лучше брать не 15 г порошка, а 20 г. Размешайте до растворения.

600 г сливок влейте в кастрюлю, всыпьте сахар и доведите до кипения, помешивая. После закипания снимите сливки с огня, влейте яичную смесь, поставьте кастрюлю на водяную баню и взбивайте кремом миксером до загустения.

Взбивайте миксером крем до загустения (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Влейте в практически готовый крем желатин и взбейте массу до однородности. Осталась самая вкусная часть - "сложить" пирожные. Вытяните коржики из формы, выстелите форму пищевой пленкой (это облегчит дальнейшее извлечение пирожного).

Затем положите целый корж (если тесто сильно приподнялось, его можно слегка приплюснуть). На коржик равномерно выложите крем и разложите нарезанный квадратиками второй корж, чтобы он накрыл крем.

Польское пирожное (скриншот / Ваніль і Шоколад)

После этого поставьте десерт в морозилку на 15 минут, а затем в холодильник до полного застывания. Выньте десерт из формы с помощью пленки, переложите на дощечку, осторожно забрав пленку.

Разрежьте пирожное на порции и посыпьте сахарной пудрой - и можно наслаждаться десертом.