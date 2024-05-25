Панкейки с ветчиной и сыром: рецепт легкого и вкусного завтрака для семьи

Несмотря на то, что обычно панкейки, как блины, готовятся сладкими - иногда даже с вареньем или шоколадом, на самом деле их можно сделать и солеными. Такой рецепт непременно понравится тем, кто предпочитает мясные блюда.

О том, как приготовить панкейки с ветчиной и сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готуємо Смачно".

Что нужно для панкейков с ветчиной и сыром

Для того чтобы приготовить такое несладкое блюдо на завтрак, нужны следующие ингредиенты:

мука - 140 г;

ветчина - 150 г;

яйцо - 1 шт.;

сыр - 100-120 г;

молоко - 240 мл;

масло - 2 ст. л.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

соль - по вкусу;

зелень - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить панкейки с сыром и ветчиной

Подготовьте ингредиенты для теста: ветчину нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на терке. Зелень промойте и измельчите.

В глубокой миске соедините муку и разрыхлитель, тщательно перемешав. В отдельной миске смешайте яйцо с солью и перцем. Слегка подогрейте молоко и добавьте к яйцу вместе с растительным маслом, тщательно перемешайте смесь.

Просейте муку с разрыхлителем до миски с яйцом. Тщательно перемешайте смесь и добавьте натертый сыр, ветчину и зелень. Еще раз тщательно перемешайте будущее тесто.

Тесто для панкейков (скриншот / Готуємо Смачно)

Разогрейте сухую сковороду и выложите две столовые ложки для одного панкейка. Обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны - и можно подавать к столу.