Верещака по-днепровски: как приготовить настоящий старинный хит украинской кухни
Верещака – это старинное блюдо из свиной грудинки, обжаренной до румяной корочки, а затем запеченной в свекольном квасе. Стоит отметить, что готовить ее можно не только из грудинки, но и ребер или подбрюшины. Верещаку традиционно подают со сметаной, зеленью или тертым хлебом.
Как приготовить верещаку по-днепровски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Что вам понадобится:
- Свиная грудинка - 400 г
- Сало - 50 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Свекла - 1 шт.
- Хлеб - 100 г
- Соль
Как приготовить свекольный квас
Сначала нужно приготовить свекольный квас. Он очень распространен в украинской кухне и им заквашивают борщ. А еще наши предки любили его просто пить, потому что он очень полезен для организма.
Рецепт приготовления кваса очень прост: очистите 4-5 средних свеклы от кожуры, разрежьте на несколько частей и положите в двухлитровую банку. Залейте холодной водой, накройте марлей и поставьте ее в прохладное место на 4 дня. Когда на поверхности воды образуется пленка - квас готов. После этого закройте банку крышкой и поставьте в холодильник. Так квас может храниться несколько месяцев.
Если у вас нет времени на свекольный квас, то для верещаки можно использовать обычный магазинный – черный.
Как готовить верещаку
Свиную грудинку тщательно помойте и нарежьте небольшими кусочками. Натрите мясо черным перцем и солью. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.
После этого разогрейте сковороду на среднем огне и растопите сало (можно использовать смалец). На полученном жире жарьте свиную грудинку в течение 5-7 минут до образования золотистой корочки.
Переложите грудинку в кастрюлю, залейте квасом и потушите в течение 10 минут.
Лук и свеклу очистите от кожуры, лук нарежьте небольшими кубиками, свеклу натрите на большой терке. Добавьте к свиной грудинке и тушите еще в течение 15 минут, посолите и поперчите по вкусу.
В оригинальном рецепте добавляют натертый черный черствый хлеб (сухари) и тушите все вместе до готовности лука и свеклы.
Верещаку подают как отдельное и самостоятельное блюдо, посыпают зеленью петрушки или добавляют на гарнир печеный картофель.
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