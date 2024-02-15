Смачна та ароматна запіканка з булгуру з печерицями на вечерю: простий рецепт

Ситна та дуже проста у приготуванні запіканка з булгуру може стати чудовим сніданком або вечерею. Готується вона просто і продуктів для неї потрібно зовсім небагато.

Як приготувати смачну запіканку з булгуру з печерицями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на YouTube-канал "Сто пудів".

Що вам знадобиться:

Булгур - 1 склянка

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Гриби (шампіньйони) - 150 г

Яйця - 2 шт.

Вершкове масло

Твердий сир - 100-150 г

Спеції

Як готувати запіканку з булгуру

Склянку булгуру заливаємо теплою водою, накриваємо кришкою і залишаємо набрякнути. Поки крупа настоюється, готуємо начинку.

Цибулю очищаємо і дрібно нарізаємо, моркву натираємо на великій тертці. Гриби миємо та ріжемо так, як вам подобається. Обсмажуємо цибулю, моркву та гриби на вершковому маслі 5-7 хвилин, поки цибуля не стане прозорою.

Коли булгур увібрав усю воду, додаємо овочі з грибами, сіль, перець та улюблені спеції, можна додати чайну ложку гірчиці, а потім все ретельно перемішуємо. Збиваємо два яйця і з'єднуємо їх із крупою. Знову все добре перемішуємо.

Сир натираємо на тертці. Беремо одну велику форму або кілька маленьких, змащуємо маслом та викладаємо отриману суміш. Зверху посипаємо тертим сиром.

Ставимо форми в нагріту духовку та випікаємо запіканку до готовності.