Вкусная свежесть. Три аппетитных рецепта салатов для лета

Летняя жара заставляет пересмотреть рацион и предпочесть прохладные блюда, а именно салат. Кроме простейшего салата из огурца и помидоров, можно приготовить более сытные блюда - например, с курицей или морепродуктами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает интересные рецепты летних салатов - с курицей, помидорами, огурцами и другими продуктами.
Салат Цезарь с курицей (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить этот известный салат с курицей, нужны эти ингредиенты:
Как готовить салат Цезарь с курицей
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разорвите чиабатту на небольшие части или нарежьте на кубики. Выложите кусочки чиабатты на противень и сбрызните 2 ст. л. оливкового масла.
Перемажьте маслом хлеб и по желанию немного подсолите (лучше всего подойдут кристаллы морской соли). Выпекайте в течение 8-10 минут, несколько раз переворачивая гренки во время выпечки, чтобы они равномерно подрумянились.
Натрите куриные грудки 1 ст. л. оливкового масла, предварительно сняв с них кожуру, приправьте по вкусу. Поставьте сковороду на средний огонь на 1 минуту. Выложите курицу на сковороду и жарьте до готовности.
Очистьте и раздавите чеснок, а анчоусы переложите в глубокую миску и разомните вилкой. Натрите в миску пармезан, добавьте майонез и уксус, перемешайте.
Помойте салат, произвольно порвите листья - и пересыпьте в миску с остальными ингредиентами. Курятину нарежьте полосками, выложите половину листьев, вместе с половиной сухариков.
Перемешайте салат, добавьте остальные ингредиенты - и рассыпайте по тарелкам.
Салат с авокадо и креветками (скриншот / YouTube)
Для приготовления летнего салата с креветками и авокадо нужно следующие продукты:
Как готовить салат с авокадо и креветками?
Доведите воду в кастрюле до кипения - и всыпьте креветки. Варите, пока креветки не станут розовыми и не разварятся, примерно 2 минуты для свежих и 3,5 минуты для замороженных.
Тем временем заполните среднюю миску наполовину льдом и холодной водой, чтобы получилась ледяная ванна. Отдельно застелите противень двойным слоем бумажных полотенец. Слейте с креветок воду и переложите их в ледяную баню.
После охлаждения снова слейте воду и переложите креветки на бумажные полотенца для просушки.
Выжмите сок из 1 среднего лайма, пока не получите 2 столовых ложки. Помойте и измельчите сельдерей и лук шалот.
Из 8 свежих веточек кинзы оборвите листья и мелко нарежьте его. Разрежьте авокадо пополам, извлеките косточку. Одну половину авокадо нарежьте на кубики, а из другой извлеките мягкую часть и переложите в среднюю миску.
Добавьте к мягкой части авокадо майонез и разомните до однородной массы. Затем добавьте сок лайма и соль - и взбейте до однородности.
Добавьте сельдерей, лук шалот и кинзу, перемешайте. Добавьте в салат креветки и остальные ингредиенты, перемешайте и подавайте.
Салат с помидорами и авокадо (скриншот / YouTube)
Чтобы приготовить легкий салат с помидорами и авокадо, нужно эти ингредиенты:
Как готовить салат с помидорами и авокадо
Выжмите сок из лаймов или лимонов до миски, отлейте половину в стакан. В миску с соком добавьте масло, соль и перец - и взбейте до однородности.
Пересыпьте в салатную заправку кукурузу, предварительно слив жидкость. Очистьте и нарежьте кубиками лук, добавьте его в салат.
Помойте помидоры, огурец и зелень. Помидоры нарежьте на несколько частей, огурец - ломтиками, зелень измельчите.
Авокадо нарежьте кубиками, удалив косточку. Перемешайте вместе все ингредиенты для салата и полейте оставшимися лимонными или лаймовыми соком.
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При написании материала использовались следующие источники: Good Food, The Kitchn.