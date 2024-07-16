Смачна свіжість. Три апетитні рецепти салатів для літа

Літня спека змушує переглянути раціон і надати перевагу прохолодним стравам, а саме салатом. Окрім найпростішого салату з огірка та помідорів, можна приготувати більш ситні страви - наприклад, з куркою чи морепродуктами.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цікаві рецепти літніх салатів - з куркою, помідорами, огірками та іншими продуктами.
Салат Цезар з куркою (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати цей відомий салат з куркою, потрібні ці інгредієнти:
Як готувати салат Цезар з куркою
Розігрійте духовку до 200 градусів. Розірвіть чіабату на невеликі шматочки або наріжте на кубики. Викладіть шматочки чіабати на деко і збризніть 2 ст. л. оливкової олії.
Перемастіть олією хліб і за бажанням трохи підсоліть (найкраще підійдуть кристали морської солі). Випікайте протягом 8-10 хвилин, кілька разів перевертаючи грінки під час випікання, щоб вони рівномірно підрум'янилися.
Натріть курячі грудки 1 ст. л. оливкової олії, попередньо знявши з них шкірку, приправте до смаку. Поставте пательню на середній вогонь на 1 хвилину. Викладіть курку на сковороду і смажте до готовності.
Очистьте і розчавіть часник, а анчоуси перекладіть до глибокої миски і розімніть виделкою. Натріть до миски пармезан, додайте майонез і оцет, перемішайте.
Помийте салат, довільно порвіть листя - і пересипте в миску з рештою інгредієнтів. Курятину наріжте смужками, викладіть половину на листя, разом з половиною сухариків.
Перемішайте салат, додайте решту інгредієнтів - і розсипайте по тарілках.
Салат з авокадо і креветками (скриншот / YouTube)
Для приготування літнього салату з креветками та авокадо, треба наступні продукти:
Як готувати салат з авокадо і креветками
Доведіть воду у каструлі до кипіння - і всипте креветки. Варіть, поки креветки не стануть рожевими і не розваряться, приблизно 2 хвилини для свіжих і 3 з половиною хвилини для заморожених.
Тим часом наповніть середню миску наполовину льодом і холодною водою, щоб вийшла крижана ванна. Окремо застеліть деко подвійним шаром паперових рушників. Злийте з креветок воду і перекладіть їх в крижану баню.
Після охолодження знову злийте воду і перекладіть креветки на паперові рушники, для просушування.
Вичавіть сік з 1 середнього лайма, поки не отримаєте 2 столові ложки. Помийте і подрібніть селеру і цибулю шалот.
З 8 свіжих гілочок кінзи обірвіть листя і дрібно наріжте його. Розріжте авокадо навпіл, вийміть кісточку. Одну половину авокадо наріжте на кубики, а з іншої вийміть м'яку частину і перекладіть в середню миску.
Додайте до м'якої частини авокадо майонез і розімніть до однорідної маси. Потім додайте сік лайма та сіль - і збийте до однорідності.
Додайте селеру, цибулю шалот і кінзу, перемішайте. Додайте до салату креветки і решту інгредієнтів, перемішайте і подавайте.
Салат з помідорами і авокадо (скриншот / YouTube)
Щоб приготувати легкий салат з помідорами і авокадо, треба ці інгредієнти:
Як готувати салат з помідорами і авокадо
Вичавіть сік з лаймів або лимонів до миски, відлийте половину до склянки. До миски з соком додайте олію, сіль та перець - і збийте до однорідності.
Пересипте до салатної заправки кукурудзу, попередньо зливши рідину. Очистьте і наріжте кубиками цибулю, додайте її до салату.
Помийте помідори, огірок і зелень. Помідори наріжте на декілька частин, огірок - скибочками, зелень подрібніть.
Авокадо наріжте кубиками, видаливши кісточку. Перемішайте разом всі інгредієнти для салату і полийте рештою лимонного або лаймового соку.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Good Food, The Kitchn.