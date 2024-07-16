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Смачна свіжість. Три апетитні рецепти салатів для літа

Як приготувати легкий літній салат (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Літня спека змушує переглянути раціон і надати перевагу прохолодним стравам, а саме салатом. Окрім найпростішого салату з огірка та помідорів, можна приготувати більш ситні страви - наприклад, з куркою чи морепродуктами.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цікаві рецепти літніх салатів - з куркою, помідорами, огірками та іншими продуктами.

Салат Цезар з куркою

Салат Цезар з куркою (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати цей відомий салат з куркою, потрібні ці інгредієнти:

  • чіабата -1 середній батон (або 4 товсті скибочки білого хліба зі скоринкою);
  • оливкова олія - 3 ст. л.;
  • курячі грудки - 2 шт.;
  • салат Ромен - 1 шт.;
  • часник - 1 зубчик;
  • пармезан - 50-70 г;
  • білий винний оцет - 1 ст. л.;
  • майонез (нежирний) - 5 ст. л.;
  • консервовані анчоуси - 2 шт.

Як готувати салат Цезар з куркою

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розірвіть чіабату на невеликі шматочки або наріжте на кубики. Викладіть шматочки чіабати на деко і збризніть 2 ст. л. оливкової олії.

Перемастіть олією хліб і за бажанням трохи підсоліть (найкраще підійдуть кристали морської солі). Випікайте протягом 8-10 хвилин, кілька разів перевертаючи грінки під час випікання, щоб вони рівномірно підрум'янилися.

Натріть курячі грудки 1 ст. л. оливкової олії, попередньо знявши з них шкірку, приправте до смаку. Поставте пательню на середній вогонь на 1 хвилину. Викладіть курку на сковороду і смажте до готовності.

Очистьте і розчавіть часник, а анчоуси перекладіть до глибокої миски і розімніть виделкою. Натріть до миски пармезан, додайте майонез і оцет, перемішайте.

Помийте салат, довільно порвіть листя - і пересипте в миску з рештою інгредієнтів. Курятину наріжте смужками, викладіть половину на листя, разом з половиною сухариків.

Перемішайте салат, додайте решту інгредієнтів - і розсипайте по тарілках.

Салат з авокадо і креветками

Салат з авокадо і креветками (скриншот / YouTube)

Для приготування літнього салату з креветками та авокадо, треба наступні продукти:

  • креветки - 0,45 кг;
  • лайм (середній) - 1 шт.;
  • селера - 1 стебло;
  • цибуля шалот - 1 шт.;
  • авокадо - 1 шт.;
  • майонез - 60 мл;
  • сіль - 0,25 ч. л.;
  • свіжа кінза - 8 гілочок.

Як готувати салат з авокадо і креветками

Доведіть воду у каструлі до кипіння - і всипте креветки. Варіть, поки креветки не стануть рожевими і не розваряться, приблизно 2 хвилини для свіжих і 3 з половиною хвилини для заморожених.

Тим часом наповніть середню миску наполовину льодом і холодною водою, щоб вийшла крижана ванна. Окремо застеліть деко подвійним шаром паперових рушників. Злийте з креветок воду і перекладіть їх в крижану баню.

Після охолодження знову злийте воду і перекладіть креветки на паперові рушники, для просушування.

Вичавіть сік з 1 середнього лайма, поки не отримаєте 2 столові ложки. Помийте і подрібніть селеру і цибулю шалот.

З 8 свіжих гілочок кінзи обірвіть листя і дрібно наріжте його. Розріжте авокадо навпіл, вийміть кісточку. Одну половину авокадо наріжте на кубики, а з іншої вийміть м'яку частину і перекладіть в середню миску.

Додайте до м'якої частини авокадо майонез і розімніть до однорідної маси. Потім додайте сік лайма та сіль - і збийте до однорідності.

Додайте селеру, цибулю шалот і кінзу, перемішайте. Додайте до салату креветки і решту інгредієнтів, перемішайте і подавайте.

Салат з помідорами і авокадо

Салат з помідорами і авокадо (скриншот / YouTube)

Щоб приготувати легкий салат з помідорами і авокадо, треба ці інгредієнти:

  • лайм або лимон - 2 шт.;
  • оливкова олія - 60 мл;
  • консервована кукурудза - 2 баночки;
  • сіль - 0,25 ч. л.;
  • перець - 0,25 ч. л.;
  • червона цибуля - 0,5 шт.;
  • помідори чері - 6-8 шт.;
  • авокадо - 2 шт.;
  • огірок - до смаку;
  • зелень - до смаку.

Як готувати салат з помідорами і авокадо

Вичавіть сік з лаймів або лимонів до миски, відлийте половину до склянки. До миски з соком додайте олію, сіль та перець - і збийте до однорідності.

Пересипте до салатної заправки кукурудзу, попередньо зливши рідину. Очистьте і наріжте кубиками цибулю, додайте її до салату. 

Помийте помідори, огірок і зелень. Помідори наріжте на декілька частин, огірок - скибочками, зелень подрібніть.

Авокадо наріжте кубиками, видаливши кісточку. Перемішайте разом всі інгредієнти для салату і полийте рештою лимонного або лаймового соку.

Нещодавно ми розповідали про те, які страви можна приготувати з молодої картоплі.

А також писали про те, що можна приготувати з кабачків.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Good Food, The Kitchn.

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