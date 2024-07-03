3 необычные рецепты из кабачков, которые удивят даже опытных кулинаров

Самое известное блюдо, в котором используют кабачок - безусловно, рататуй. Но кроме него существует много интересных блюд - пасты, запеканки и даже десерты - которые можно приготовить из кабачка.

О том, какие необычные блюда можно приготовить из кабачков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Соте из кабачков и грибов

Соте из кабачков и грибов (коллаж: РБК-Украина)

Для приготовления соте - тушеных овощей - по этому рецепту нужны следующие ингредиенты:

кабачки (небольшие) - 2 шт.;

шампиньоны - 250-300 г;

оливковое масло - 2 ч. л.;

свежий базилик - 5-7 листочков;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить сотое из кабачков и грибов

Помойте кабачок, шампиньоны и базилик. Подождите, пока с них стечет жидкость, затем нарежьте кабачок соломкой, а шампиньоны - ломтиками. Базилик измельчите ножом.

В большой сковороде разогрейте растительное масло на сильном огне. Всыпьте кабачок и жарьте, помешивая, в течение 2 минут.

После этого добавьте грибы и базилик - и готовьте, помешивая, к размягчению и испарению жидкости. Готовое сотое из кабачков посолите и поперчите по вкусу.

Лазанья с кабачком

Лазанья с кабачком (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления этого сытного блюда нужно эти продукты:

кабачки - 3 шт.;

оливковое масло - 60 мл;

чеснок - 6 зубчика;

томатная паста - 700 г;

сыр рикота - 450 г;

моцарелла -350 г;

сыр Пекорино Романо - 225 г;

свежий базилик - 60-70 г;

лимонная цедра - 1 ч. л.;

яйцо - 1 шт.;

соль - 0,5 ч. л.;

черный перец - по вкусу.

Как готовить лазанью с кабачком

Помойте кабачки и базилик, зелень измельчите. Сыр натрите на терке - по желанию, можно брать один вид сыра, весом как суммарный вес разных сыров. Чеснок очистьте и раздавите.

Приготовьте соус - нагрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте 2/3 чеснока и обжарьте до появления аромата.

Добавьте томатную пасту и соль и тушите на слабом огне в течение примерно 30 минут. Посолите и поперчите соус при необходимости, затем снимите с огня.

Тем временем разрежьте кабачок пополам поперек, а затем тонко нарежьте каждую часть вдоль пластинок толщиной 1 см. Положите ломтики кабачка в дуршлаг, посыпьте солью и поставьте над раковиной или миской для стекания жидкости на 15 минут.

В это время разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментом, разложите кабачки и запекайте в течение 20-30 минут.

В это время приготовьте начинку - смешайте лимонную цедру с 2/3 каждого сыра, остальным чесноком, 2/3 базилика и яйцом.

Выньте кабачки с духовки. Смажьте небольшую форму для запекания маслом, выложите небольшую часть томатного соуса так, чтобы он очень тонко покрыл дно формы. Выложите пластинки кабачка в два ряда.

Равномерно выложите половину начинки, посыпьте базиликом и полейте соусом. Сверху присыпьте сыром - и повторите шаги.

Выпекайте лазанью до образования пузырьков и золотисто-коричневого цвета, в течение 40-50 минут, снизив температуру духовки до 190 градусов. Дайте блюду остыть 10 минут, затем посыпьте оставшимся базиликом.

Пицца на кабачковой основе

Пицца на кабачке (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить эту сытную закуску, нужны:

кабачки (среднего размера) - 4 шт.;

пепперони - 75 г;

оливки без косточек - 75-80 г;

шампиньоны - 2-3 шт.;

томатный соус маринара - 250 г;

пармезан - 50 г;

моцарелла - 200 г;

красный перец - по вкусу.

Как готовить пиццу на кабачковых слайсах

Разогрейте духовку до 200 градусов. Кабачки помойте и разрежьте пополам вдоль, осторожно извлеките мягкую часть, оставляя оболочку толщиной 1-1,5 см, сформировав "челноки" из кабачков.

Посыпьте разрезанные кабачки солью, переверните их на тарелку или противень и отставьте в сторону, чтобы они выпустили жидкость примерно на 10 минут.

Тем временем приготовьте начинку. Нарежьте пепперони на ломтики. Вместо пепперони можно использовать бекон, салями или ветчину.

Оливки разрезайте на 4 части, а шампиньоны промойте и нарежьте на тонкие ломтики. Высушите кабачки чистым кухонным полотенцем или бумажными полотенцами.

Застелите противень пергаментом, и выложите кабачки срезом вверх. Равномерно распределите соус, сверху выложите моцареллу. Разложите на сыр пепперони, оливки и грибы. Сверху равномерно посыпьте пармезаном, по желанию добавив перец.

Запекайте такую пиццу, пока кабачки не станут мягкими, а сыр не расплавится и не подрумянится, примерно в течение 15-20 минут.