Молодой картофель - не просто гарнир. 5 аппетитных рецептов, от которых все ахнут
Молодой картофель, который сейчас заполонил овощные прилавки, подходит не только для приготовления гарнира или рагу. Кроме того, что он готовится быстрее, молодой картофель имеет более нежный вкус - поэтому подходит не только для салатов или супов, но и как "тесто" для несладкой выпечки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает интересные рецепты блюд, которые можно приготовить из молодого картофеля.
Крем-суп из картофеля
Крем-суп из картофеля (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления этого легкого вегетарианского блюда требуются следующие продукты:
- кипяток - 500 мл;
- оливковое масло - 2 ст. л.;
- молодой картофель - 500 г;
- лук -1 шт.;
- сливки (жирность 20%) - 50 мл;
- чеснок - 1 зубчик.;
- чабрец - по вкусу;
- прованские травы - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
Как готовить крем-суп из картофеля
Для начала молодой картофель необходимо промыть, снять щеточкой грязь и нарезать на несколько частей. Чеснок очистьте и раздавите. Лук также нужно очистить, а затем измельчить.
Переложите овощи в кастрюлю, влейте оливковое масло и тушите ингредиенты до размягчения. После этого влейте кипяток и проварите овощи до полной готовности.
Подождите, чтобы суп слегка остыл, а затем перемелите все до кремообразной консистенции с помощью блендера или мясорубки. Влейте сливки и специи - и еще раз перемешайте уже готовый крем-суп.
Холодный суп с молодым картофелем и огурцами
Холодный суп с молодым картофелем и огурцами (скриншот / YouTube)
Чтобы приготовить этот холодный суп с молодым картофелем, нужны такие ингредиенты:
- йогурт без добавок - 250 мл;
- кефир - 250 мл;
- огуречный рассол -150 мл;
- молодой картофель - 4 шт.;
- редиска - 200 г;
- малосольные огурцы - 8 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- зеленый лук - 30 г;
- укроп - 30 г;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить холодный суп с молодым картофелем и огурцами
Помойте картофель от грязи, отварите до готовности. В это время помойте редис, отрежьте кончики. Когда картофель остынет, снимите с него кожуру и натрите овощи на средней терке вместе с редиской и огурцами. Очистьте и раздавите чеснок.
Налейте в кастрюлю йогурт, кефир и рассол. Пересыпьте овощи и чеснок, добавьте соль и перец по вкусу.
Промойте и измельчите укроп и зеленый лук, добавьте их в холодный суп. Перед подачей суп нужно поставить в холодильник на один час.
Салат с молодым картофелем, яйцом и беконом
Салат с молодым картофелем, яйцом и беконом (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить такой сытный салат, необходимы эти продукты:
- молодой картофель - 10-12 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- бекон - 120 г;
- листья салата - 120 г;
- лук Марс - 1 шт.;
- помидоры черри - 6-8 шт.;
- лимонный сок - из половины лимона;
- масло подсолнечное - 3 ст. л.;
- масло оливковое - 8 ст. л.;
- соевый соус - 7 ст. л.;
- веточки петрушки - 5-7 шт.;
- специи - 1 ч. л.;
- сахар - 0,5 ч. л.;
- чеснок - 3-4 зубчика.
Как готовить салат с молодым картофелем, яйцом и беконом
Отварите яйца вкрутую. В это время приготовьте заправку для салата. Для этого промойте петрушку, размельчите ее, присыпьте сахаром и слегка разотрите ложкой.
После этого пересыпьте петрушку в миску. Очистьте чеснок, натрите его на мелкой терке до петрушки.
Влейте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешайте заправку.
Тщательно помойте картофель, разрежьте на ломтики и обжарьте до готовности в подсолнечном масле и специях.
После этого обжарьте нарезанный ломтиками бекон. Очистьте и нарежьте "перышками" лук, яйца почистьте и разрежьте на 6 частей. Помидоры промойте и нарежьте на 2-4 части. Листья салата помойте и порвите.
Выложите его первым в миску, затем добавьте картофель, бекон, яйца, лук и помидоры. Залейте салат соусом и перемешайте.
Гратен из молодого картофеля
Гратен из молодого картофеля (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить гратен из молодого картофеля, нужны следующие ингредиенты:
- фарш - 600 г;
- молодой картофель - 8 шт.;
- молодая капуста - 1,2 кг;
- лук - 1 шт.;
- масло подсолнечное - 50 г;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить гратен из молодого картофеля.
Помойте картофель и отварите его до готовности. Подождите, пока он слегка остынет - и нарежьте кружочками или ломтиками.
С капусты необходимо снять 8 листьев - их нужно бланшировать в течение 3 минут в кипящей, слегка подсоленной воде.
Нашинкуйте оставшуюся капусту, подсолите ее и обжарьте в масле в течение 15 минут, до готовности.
Лук нужно почистить и измельчить - и также обжарить до золотистого цвета. После этого лук нужно добавить фарш.
Выстелите форму для запекания 6 листьями капусты, затем выложите половину фарша. На фарш выложите слой картофеля, а на него - тушеную капусту. Сверху выложите оставшийся фарш и накройте листьями капусты.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте гратен в течение 1 часа.
Киш без теста с помидорами
Киш без теста с помидорами (коллаж: РБК-Украина)
Для того чтобы приготовить киш из картофельного теста, нужны эти составляющие:
- молодой картофель - 5-6 шт.;
- помидоры черри - 4 шт.;
- сметана - 5-6 ст. л.;
- яйца - 3 шт.;
- сыр - 50-70 г;
- шпинат - горстка;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить киш без теста с помидорами
Тщательно помойте молодой картофель, отварите его до готовности. Затем переложите в керамическую форму и прижмите стаканом так, чтобы слой картофеля равномерно заполнил всю поверхность формы.
После этого картофель необходимо выпекать при 180 градусах примерно 10-15 минут до образования легкой корочки.
В это время приготовьте сметанную заливку. Для этого разбейте в миску яйца, добавьте сметану, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Вымойте помидоры, разрежьте их на 4 части. Промойте листья шпината, а сыр натрите на большой терке.
Выложите на запеченное картофельное основание 2/3 помидоров, почти все листья шпината - и присыпьте частью натертого сыра. Залейте киш яичной смесью и присыпьте оставшимся сыром.
Сверху разложите листья шпината и помидоры. Запекайте киш в течение 35 минут при температуре 180 градусов - до образования золотистой корочки.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарные ресурсы Shuba, Cookpad, Instagram-страница кулинарного блогера "oh_kate_cook".