Слушать и слышать: как развить главный навык для гармоничной жизни

По словам эксперта, бывают разные ситуации, когда мы не можем услышать себя или других. Это сильно вредит коммуникации, отношениям с близкими, а в первую очередь - нам самим.

"Например: что-то тревожит, внутри какое-то непонятное напряжение, но нет сил или желания остановиться и разобраться, что именно не так. Просто живешь дальше, пока этот комок не станет слишком большим. И вот вопрос: почему мы так часто не слышим ни других, ни себя?", - говорит коуч.

Он объясняет, что слышать себя - это не так просто, как кажется.

"Мы привыкли жить на автомате. Утром кофе - и вперед, по делам. Настроение? Да вроде бы нормальное. Раздражает что-то? Ну, бывает. Радость? Ну, да, приятно. Но если остановиться и спросить себя: "Как я на самом деле?", ответ может удивить", - говорит специалист.

Он добавил, что еще мы часто игнорируем свои внутренние сигналы, которые подает наш мозг или тело.

"Например, тело уже кричит: "Эй, мне нужно отдохнуть!", но мозг говорит: "Да перестань, еще куча дел". Сердце шепчет: "Тебе здесь не хорошо", но мы упорно остаемся в токсичных отношениях или на работе, которая высасывает все силы", - объясняет Виталий Курсик.

Слышать себя - это не про магию или эзотерику, а про банальную привычку обращать внимание на свои чувства, не обесценивать их и не убегать от них.

Слышать других - еще сложнее. Но если честно, слушать других еще труднее. Потому что пока человек говорит, в голове уже формируется ответ, контраргумент или собственная история в тему.

Не так ли? Или когда кто-то делится проблемами, сразу появляется желание давать советы, хотя на самом деле человеку просто нужно выговориться.

"Иногда мы даже не осознаем, что не слушаем, а просто ждем своей очереди говорить. А еще - слышим не то, что сказали, а то, что сами хотим услышать", - добавляет коуч.

Что с этим делать? Да ничего сложного. Начать хотя бы с маленького шага:

Когда чувствуешь тревогу или усталость, спросить себя: "Что меня сейчас беспокоит?"

Когда говоришь с кем-то, хотя бы раз за разговор сознательно сфокусироваться на том, что человек действительно хочет сказать, а не на том, что ты хочешь ответить.

Иногда просто слушать. Без советов, без оценок, без "я бы на твоем месте...".

"Казалось бы, просто, но практика показывает, что это меняет все. А если понимаешь, что слушать себя или других получается не очень - можно немного потренироваться. Например, с коучем. Потому что иногда нам нужен кто-то, кто задаст правильный вопрос, чтобы мы наконец услышали важный ответ", - резюмирует Виталий Курсик.

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