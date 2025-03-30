Слухати й чути: як розвинути головну навичку для гармонійного життя

За словами експерта, бувають різні ситуації, коли ми не можемо почути себе або інших. Це сильно шкодить комунікації, стосункам з близькими, а у першу чергу - нам самим.

"Наприклад: щось тривожить, всередині якась незрозуміла напруга, але немає сил чи бажання зупинитися і розібратися, що саме не так. Просто живеш далі, поки ця грудка не стане занадто великою. І от питання: чому ми так часто не чуємо ні інших, ні себе?", - каже коуч.

Він пояснює, що чути себе - це не так просто, як здається.

"Ми звикли жити на автоматі. Зранку каву - і вперед, у справах. Настрій? Та наче нормальний. Дратує щось? Ну, буває. Радість? Ну, так, приємно. Але якщо зупинитися і спитати себе: "Як я насправді?", відповідь може здивувати", - каже фахівець.

Він додав, що ще ми часто ігноруємо свої внутрішні сигнали, які подає наш мозок або тіло.

"Наприклад, тіло вже кричить: "Гей, мені потрібно відпочити!", але мозок каже: "Та перестань, ще купа справ". Серце шепоче: "Тобі тут не добре", але ми вперто залишаємося в токсичних стосунках або на роботі, яка висмоктує всі сили", - пояснює Віталій Курсік.

Чути себе - це не про магію чи езотерику, а про банальну звичку звертати увагу на свої почуття, не знецінювати їх і не тікати від них.

Чути інших - ще складніше. Але якщо чесно, слухати інших ще важче. Бо поки людина говорить, у голові вже формується відповідь, контраргумент або власна історія в тему.

Чи не так? Або коли хтось ділиться проблемами, одразу з’являється бажання давати поради, хоча насправді людині просто потрібно виговоритися.

"Іноді ми навіть не усвідомлюємо, що не слухаємо, а просто чекаємо своєї черги говорити. А ще - чуємо не те, що сказали, а те, що самі хочемо почути", - додає коуч.

Що з цим робити? Та нічого складного. Почати хоча б з маленького кроку:

Коли відчуваєш тривогу чи втому, запитати себе: "Що мене зараз турбує?"

Коли говориш з кимось, хоча б раз за розмову свідомо сфокусуватися на тому, що людина дійсно хоче сказати, а не на тому, що ти хочеш відповісти.

Іноді просто слухати. Без порад, без оцінок, без "я б на твоєму місці…".

"Здавалося б, просто, але практика показує, що це змінює все. А якщо розумієш, що слухати себе чи інших виходить не дуже - можна трохи потренуватися. Наприклад, з коучем. Бо іноді нам потрібен хтось, хто поставить правильне запитання, щоб ми нарешті почули найважливішу відповідь", - резюмує Віталій Курсік.

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