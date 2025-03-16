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Почему важно уметь говорить "нет" и как этому научиться. Вам это пригодится и в близких отношениях

Воскресенье 16 марта 2025 20:20
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Почему важно уметь говорить "нет" и как этому научиться. Вам это пригодится и в близких отношениях Как научиться говорить "нет" и почему это важно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Умение говорить "нет" является ключевым навыком для сохранения личных границ и психического здоровья. Многие люди испытывают трудности при отказе, что может привести к перегрузке и стрессу. А еще "нет" надо уметь говорить и в личных отношениях.

Почему важно уметь говорить "нет" и как этому научиться делать в любых ситуациях, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему важно уметь говорить "нет"?

Сохранение личных границ

Отказ помогает устанавливать и поддерживать собственные границы, что способствует уважению к себе и окружающим.

Профилактика перегрузки

Соглашаясь на все, мы рискуем перегрузить себя задачами, что может привести к выгоранию и стрессу.

Повышение самоуважения

Умение отказывать свидетельствует об осознании собственных потребностей и приоритетов, что укрепляет уверенность в себе.

Улучшение отношений

Честный отказ предотвращает накопление обид и недоразумений в отношениях с другими людьми.

"Будь хорошей девочкой", "Не обижай людей", "Помогай другим" - все эти фразы звучат прекрасно, пока не осознаешь, что все время живешь для других. А что же с тобой? Умение отказывать - это не о грубости или равнодушии. Это о личных границах, уважении к себе и своей энергии" - объясняет коуч.

Почему так сложно сказать "нет"?

  • Страх обидеть. "Что, если человек расстроится?"
  • Желание быть хорошим. "Я же не могу отказать, это некрасиво!"
  • Чувство вины. "Мне же не трудно..."
  • Страх конфликта. "Лучше соглашусь, чем спорить"

"А теперь честно: сколько раз соглашался, а потом жалел?" - добавляет эксперт.

Как научиться говорить "нет"?

Коротко и без оправданий - "Нет, я не могу". Не надо расписывать 100 причин, почему.

Не придумывать отговорок - если ты не хочешь, то этого достаточно.

Уверенный тон - без извинений и сомнений.

Альтернатива (по желанию) - "Я не могу сейчас, но могу позже" (если тебе действительно этого хочется)

Помнить, что ты не обязан - ты не отвечаешь за чужие эмоции.

"Говорить "нет" - это нормально. Ты не должен быть удобным для всех. Главное - быть честным с собой", - говорит Виталий Курсик.

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