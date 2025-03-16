Почему важно уметь говорить "нет" и как этому научиться. Вам это пригодится и в близких отношениях

Умение говорить "нет" является ключевым навыком для сохранения личных границ и психического здоровья. Многие люди испытывают трудности при отказе, что может привести к перегрузке и стрессу. А еще "нет" надо уметь говорить и в личных отношениях.

Почему важно уметь говорить "нет" и как этому научиться делать в любых ситуациях, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему важно уметь говорить "нет"?

Сохранение личных границ

Отказ помогает устанавливать и поддерживать собственные границы, что способствует уважению к себе и окружающим.

Профилактика перегрузки

Соглашаясь на все, мы рискуем перегрузить себя задачами, что может привести к выгоранию и стрессу.

Повышение самоуважения

Умение отказывать свидетельствует об осознании собственных потребностей и приоритетов, что укрепляет уверенность в себе.

Улучшение отношений

Честный отказ предотвращает накопление обид и недоразумений в отношениях с другими людьми.

"Будь хорошей девочкой", "Не обижай людей", "Помогай другим" - все эти фразы звучат прекрасно, пока не осознаешь, что все время живешь для других. А что же с тобой? Умение отказывать - это не о грубости или равнодушии. Это о личных границах, уважении к себе и своей энергии" - объясняет коуч.

Почему так сложно сказать "нет"?

Страх обидеть. "Что, если человек расстроится?"

"Что, если человек расстроится?" Желание быть хорошим. "Я же не могу отказать, это некрасиво!"

"Я же не могу отказать, это некрасиво!" Чувство вины. "Мне же не трудно..."

"Мне же не трудно..." Страх конфликта. "Лучше соглашусь, чем спорить"

"А теперь честно: сколько раз соглашался, а потом жалел?" - добавляет эксперт.

Как научиться говорить "нет"?

Коротко и без оправданий - "Нет, я не могу". Не надо расписывать 100 причин, почему.

Не придумывать отговорок - если ты не хочешь, то этого достаточно.

Уверенный тон - без извинений и сомнений.

Альтернатива (по желанию) - "Я не могу сейчас, но могу позже" (если тебе действительно этого хочется)

Помнить, что ты не обязан - ты не отвечаешь за чужие эмоции.

"Говорить "нет" - это нормально. Ты не должен быть удобным для всех. Главное - быть честным с собой", - говорит Виталий Курсик.

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