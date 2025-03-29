В ладу с собственными эмоциями. Как научиться их различать и контролировать

Бывает, что целый день ходишь, как будто что-то не так, но объяснить, что именно, не можешь. Вроде и злой, но не совсем. Расстроен? Да вроде бы тоже нет. Просто какое-то внутреннее "не так". А бывает, что эмоции накрывают так, что хочется кричать, плакать или хлопнуть дверью, а потом жалеть о сказанном. И вот ты сидишь, пересматриваешь в голове разговор и думаешь: "Ну зачем я так?"

Как научиться различать свои эмоции и уметь ими управлять, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему же так сложно быть в ладу со своими эмоциями?

Эксперт объясняет, что мы не всегда понимаем, что именно чувствуем. С детства нас учили контролировать поведение, но не всегда объясняли, что делать с тем, что внутри. В лучшем случае нас учили различать "хорошо" и "плохо". Но ведь эмоции значительно сложнее!

"Злость может быть реакцией на несправедливость. А может быть способом защитить свои границы. Грусть - это не всегда слабость. Иногда это естественный сигнал, что что-то важное для нас изменилось. Даже тревога - не враг, а способ организму сказать: "Эй, есть риски, обрати внимание!" - говорит Виталий Курсик.

Но если мы не различаем свои эмоции, мы либо запутываемся в них, либо прячем их как можно дальше - пока они не взорвутся в самый неудобный момент.

Как научиться слышать свои эмоции?

Называть их. Это как с картами в руках - когда ты знаешь, что держишь, тебе легче играть. Попробуйте вместо "я злюсь" конкретизировать: "я раздражён из-за несправедливости" или "мне неприятно, что меня не слышат".

Понимать, откуда они. Эмоции - это не враги, а подсказки. Они сигнализируют, что что-то происходит.

"Вместо того, чтобы их глушить, можно спросить себя: "Почему я это чувствую? Что это говорит о моих потребностях?" - советует коуч.

Позволять себе чувствовать себя так, как чувствуешь. Серьезно. Не надо бояться "неправильных" эмоций.

"Потому что они есть у всех. Отрицать их - это как попытаться игнорировать сирену будильника, думая, что она сама замолчит", - отмечает эксперт.

Находить здоровый способ их проживать. Если злость - кричи в подушку или иди на пробежку. Если грустно - позволь себе эту грусть, вместо того чтобы делать вид, что все нормально.

Взять под свой контроль. А еще важно не только распознавать эмоции, но и научиться ими управлять. Потому что когда ты понимаешь, что чувствуешь и почему - ты перестаешь быть заложником своих эмоций и становишься их хозяином.

"Если чувствуешь, что не можешь разобраться самостоятельно - можно поговорить с тем, кто поможет увидеть то, что пока остается в тени. Потому что жизнь в гармонии с эмоциями - это не о контроле, а о понимании и принятии", - резюмирует Виталий Курсик.

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