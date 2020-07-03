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До партії "Пропозиція" приєднався мер Черкас

Новини » Політика     03.07.2020 - 13:29
До партії "Пропозиція" приєднався мер Черкас
Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com)

Філатов підкреслив, що партія відкрита для всіх представників місцевого самоврядування

Мер Черкас Анатолій Бондаренко приєднався до партії "Пропозиція".

Про це він заявив на п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві.

"Протистояння в воюючій країні неприпустимі. Але ми змусимо владу чути нашу думку, тому що за нами люди, що за нами громади, які довірили нам працювати. Ми вірили, що при зміні влади ми будемо працювати спільно. Але на сьогодні основне завдання (влади, - ред.) - перемогти діючих міських голів на місцевих виборах, перемогти тих людей, які щоденною працею, жертвуючи своїм часом, для того, щоб громади розвивалися", - сказав Бондаренко.

Своєю чергою, один з лідерів "Пропозиції" мер Дніпра Борис Філатов підкреслив, що партія відкрита для всіх представників місцевого самоврядування, які побажають приєднатися до неї.

"Ми об'єдналися сьогодні не заради того, щоб виграти місцеві вибори, ми об'єдналися для того, щоб захищати права місцевого самоврядування по всій країні", - сказав Філатов.

До партії &quot;Пропозиція&quot; приєднався мер Черкас

На з'їзді партії також був повністю переобраний новий головний рада партії "Пропозиція". Зокрема, до них вже приєдналася Асоціація сільських та селищних рад.

Філатов також підкреслив, що у партії немає єдиного лідера.

"У нас немає лідера, і нас часто за це критикують. Але нам нема чого ділити, і ми завжди знаходимо точки дотику", - сказав міський голова Дніпра.

Нагадаємо, 19 червня в Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

Раніше РБК-Україна писало про те, чого чекати від місцевих виборів восени 2020 року, як відбувається взаємодія центральної влади з місцевим самоврядуванням і чому місцеві лідери - "ахіллесова п'ята" будь-якої влади.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Борис ФілатовМісцеві вибори
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